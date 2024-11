Congo-Kinshasa: 24ème anniversaire de la Résolution 1325 - Vers une consolidation de la paix inclusive et durable

Le Ministère du Genre, Famille et Enfant, en collaboration avec le Secrétariat National Permanent 1325 et divers partenaires, a organisé un symposium de trois jours à l'hôtel Memling, qui ira du 12 au 14 novembre. Cet évènement vise à partager des expériences et à valider le Plan d'Action National 1325 de la troisième génération.

Ce symposium va réunir des acteurs clés au niveau national, des représentants de 11 provinces, ainsi que des délégués de la Côte d'Ivoire, du Burundi et du Mali. Parmi les partenaires présents figurent ONU Femmes, l'ambassade de Norvège, divers ministères sectoriels, la Police et l'armée. L'objectif est non seulement d'échanger des expériences, mais aussi de procéder à la validation technique du Plan d'Action National pour la mise en oeuvre de la résolution 1325 sur les Femmes, la Paix et la Sécurité de la troisième génération. Cet évènement marque également la célébration du 24ème anniversaire de la Résolution 1325, adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2000.

Durant ces trois jours de travaux, les participants feront le bilan des résultats atteints, identifieront les difficultés rencontrées et discuteront des perspectives futures pour mieux contribuer à la consolidation de la paix de manière inclusive. Mme Esther Kamuanya, Secrétaire Générale au Ministère du Genre, Famille et Enfant, représentante de la Ministre Léonnie Kandolo Omoyi, a ouvert le symposium en appelant les participants à faire preuve d'assiduité et à formuler des recommandations pour améliorer cet outil essentiel à la prise en compte du genre dans la reconstruction de la paix.

Ce symposium est une étape cruciale pour renforcer la participation des femmes dans les processus de paix et de sécurité, et pour promouvoir une approche inclusive et durable de la consolidation de la paix en République Démocratique du Congo.