Afrique: Premier test PCR du Maroc pour la mpox approuvé par Africa CDC

communiqué de presse

Addis-Abeba, Éthiopie — Le Centre Africain de Contrôle et de Prévention des Maladies (Africa CDC), à travers son Comité Consultatif des Diagnostiques (DAC), a recommandé le premier test PCR en temps réel pour la mpox fabriqué localement au Maroc. L'approbation par Africa CDC souligne la fiabilité et l'efficacité de ce test, renforçant potentiellement le rôle du Maroc dans les initiatives de santé mondiale.

Ce jalon majeur est en accord avec l'effort continental de l'Union Africaine visant à renforcer l'autosuffisance des systèmes de santé publique africains pour améliorer l'efficacité du continent en matière de préparation et de réponse aux menaces de maladies.

Cela fait 93 jours depuis la déclaration de l'épidémie de mpox comme une Urgence de Santé Publique de Sécurité Continentale par Africa CDC et une urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Pendant cette période de mission de 100 jours, un plan continental conjoint Africa CDC/OMS a été lancé.

Africa CDC a soutenu les États Membres grâce à ce plan continental en procurant et en livrant des kits de tests PCR et de séquençage génomique, ainsi que des cartouches GeneXpert. Il a également formé les États Membres sur la collecte et le transport des échantillons, la biosécurité et la sûreté biologique, ainsi que sur les tests moléculaires pour la mpox. Le DAC d'Africa CDC a offert des conseils essentiels aux États Membres, en recommandant des tests spécifiques de RT-PCR pour leur achat et utilisation - un soutien consultatif qui s'est avéré précieux pour les stratégies nationales de dépistage.

Africa CDC et l'AUDA-NEPAD ont conjointement établi le DAC en tant que mécanisme de qualité pour guider la sélection, l'évaluation, la validation, la vérification et l'adoption des technologies de diagnostic de laboratoire. Il facilite également le partage de données. Pendant cette urgence liée à la mpox, Africa CDC a travaillé à travers le DAC pour publier deux éditions d'une liste recommandée de tests RT-PCR pour la mpox. Les tests sur cette liste ont suivi un processus rigoureux et systématique, impliquant une revue indépendante des preuves disponibles. Les tests doivent répondre aux critères clés définis par le DAC, basés sur le profil cible de produit de l'OMS pour les diagnostics de la mpox.

La troisième édition de la liste recommandée a été publiée le 12 novembre 2024. Cette édition inclut un kit de détection PCR fabriqué localement (UM6P-MAScIR MPOX qPCR 1.0), fabriqué par Moldiag, Maroc. Le DAC a examiné les preuves concernant ce test sur la base de critères établis, y compris des données d'évaluation indépendante de l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) en République Démocratique du Congo (RDC) et a conclu qu'il répondait à tous les critères majeurs.

Il s'agit d'une réalisation majeure dans la réponse à la mpox. La Directrice Générale de Moldiag, Mme Nawal Chraibi, a déclaré : « Chez Moldiag, nous nous engageons à soutenir la résilience de la santé en Afrique grâce au développement d'outils de diagnostic fabriqués localement. Nous croyons que le renforcement de la production locale est essentiel pour renforcer la préparation et la réponse aux épidémies sur le continent, nous permettant de répondre rapidement et efficacement aux défis de santé publique. Nous sommes fiers de nous aligner sur la vision d'Africa CDC d'une Afrique autonome et sécurisée sur le plan sanitaire. »

La fabrication locale de diagnostics constitue l'un des cinq piliers stratégiques du cadre d'action « Un Nouvel Ordre de Santé Publique pour l'Afrique », lancé par l'Union Africaine à travers Africa CDC. Dr. Jean Kaseya, Directeur Général d'Africa CDC, a déclaré : « Africa CDC mène une ambitieuse mais très cruciale agenda continentale sur la fabrication locale de contre-mesures médicales, un élément essentiel pour la sécurité sanitaire du continent.

Le kit de test PCR pour la mpox, fabriqué localement au Maroc, qui a passé des critères rigoureux, recommandé par notre DAC pour figurer dans la liste, témoigne que des contre-mesures médicales de qualité, y compris les diagnostics, peuvent être rendues disponibles localement en période d'épidémie. Je tiens à féliciter le Maroc pour cette réalisation exceptionnelle et j'encourage les États Membres de l'Union Africaine à envisager l'utilisation de cette solution de test alors qu'ils continuent de répondre à l'épidémie de mpox. »

Cette étape cruciale inspirera les fabricants locaux de diagnostics et d'autres produits liés aux épidémies. Africa CDC s'engage à travailler avec ces fabricants et les parties prenantes clés pour s'assurer que les produits médicaux nécessaires sont disponibles pour la sécurité sanitaire du continent.