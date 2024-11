Burkina Faso: Eliminatoires CAN 2025 - les Lions sont arrivés à Bamako pour affronter les Etalons du Burkina Faso

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal est arrivée, mercredi matin, dans la capitale malienne où elle va affronter, jeudi, celle du Burkina Faso, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2025, prévue au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier 2026).

Les Lions du Sénégal effectueront une séance d'entrainement, ce mercredi à 19h GMT au stade du 26 mars, selon la Fédération sénégalaise de football. Les 15 premières minutes de ce galop seront ouvertes à la presse.

Le Sénégal jouera, jeudi, contre le Burkina Faso au stade du 26 mars de Bamako à 19h GMT. Il recevra, le 19 novembre, le Burundi, pour la sixième et dernière journée de ces éliminatoires, à Diamniadio.

De retour à Dakar, vendredi, les coéquipiers de Sadio Mané effectueront une séance d'entrainement, à l'annexe du stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio à 17h30 mn.

Elle sera ouverte à la presse et au public, alors que celles du samedi et du dimanche seront à huis-clos, précise l'instance fédérale.

Une conférence de presse d'avant match suivie d'une séance d'entrainement se tiendra le 18 novembre, entre 17h et 18h.

L'entraîneur par intérim, Pape Bouna Thiaw a fait appel à 28 joueurs pour ces deux matchs. Deux joueurs, Seydou Sano d'Al Gharafa (Qatar) et Ismail Jakobs de Galatasaray (Turquie) ont déclaré forfaits pour blessures contractées en club.

À deux journées de la fin des éliminatoires, le Sénégal, tout comme huit autres pays en lice, a déjà validé sa qualification pour la CAN 2025.

Le Burkina Faso a aussi validé son ticket pour cette 35e édition de la CAN.

Le groupe L, qui regroupe le Burundi et le Malawi, en plus du Sénégal et du Burkina Faso, est le seul à voir déjà enregistré deux qualifiés, à deux journées de la fin des éliminatoires.

Lors du match aller joué le 6 septembre dernier à Diamniadio, les Étalons avaient tenu en échec les Lions (1-1).

Menés (1-0), les Burkinabè avaient égalisé dans le temps additionnel de la deuxième période (95e mn).

Cette rencontre comptait pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025, qui va consacrer la 18e participation du Sénégal à la phase finale de cette compétition.

Le Burkina Faso, grâce à un meilleur goal-average (10 points, +3), occupe la tête du classement du groupe L, devant le Sénégal (10 points, +1).

La rencontre entre les deux équipes sera déterminante pour la tête du groupe L.

Les Lions, vainqueurs de la CAN 2021 jouée en 2022 au Cameroun, vont participer à leur sixième édition consécutive depuis 2015 en Guinée équatoriale.

Le Sénégal a été finaliste de la CAN au Mali et en Égypte, respectivement en 2002 et 2019.

Les Étalons du Burkina Faso, pour leur part, ont atteint la finale de l'édition 2013 jouée en Afrique du Sud. Ils vont participer à la quatorzième CAN de leur histoire en 2025, la troisième de suite.