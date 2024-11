Maroc: Enseignement Préscolaire à Meknès - L'INDH se met au service des enfants de Dkhissa

Dkhissa (Meknès) — Au Douar Oulad Said, relevant de la commune de Dkhissa, préfecture de Meknès, une unité d'enseignement préscolaire flambant neuve a été mise en service au titre de l'année scolaire actuelle. Objectif: prendre en charge les enfants âgés de 4 à 6 ans et les préparer pour la phase du primaire et au-delà.

Dkhissa (Meknès) 13/11/2024 (MAP), Au Douar Oulad Said, relevant de la commune de Dkhissa, préfecture de Meknès, une unité d'enseignement préscolaire flambant neuve a été mise en service au titre de l'année scolaire actuelle. Objectif: prendre en charge les enfants âgés de 4 à 6 ans et les préparer pour la phase du primaire et au-delà.

Rayan, Mohammed et Fatima passent chaque jour plusieurs heures dans l'apprentissage, pédagogique et ludique au sein de cette unité, qui compte actuellement 36 élèves, garçons et filles, issus de cette commune rurale où le besoin de cet enseignement, aux bienfaits multiples sur l'évolution de l'enfant, est de plus en plus important.

Au sein de cette unité, mise en place par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans le cadre de son programme 4 "Impulsion du capital humain des génération montante", ces enfants n'ont rien à envier à leurs congénères dans le milieu urbain: Ils bénéficient d'équipements modernes, d'outils pédagogiques adaptés et d'un suivi régulier.

Saida Khama, responsable préfectorale de la Fondation Marocaine pour la Promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS) a indiqué à la MAP, que cette structure, réalisée dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH et la Fondation, bénéficie actuellement à 36 filles et garçons, ajoutant que le rôle principal de la FMPS est de renforcer la qualité de l'enseignement préscolaire.

Pour ce faire, la Fondation oeuvre à la formation des éducateurs et éducatrices à travers une formation de base et continue (950 heures), la mobilisation des cadres de supervision pédagogique chargés du suivi de ces unités et l'évaluation des acquis en matière d'apprentissage des bénéficiaires, a détaillé Mme Khama, ajoutant que la Fondation a aussi équipé ces unités de matériel médical de base pour un suivi de la santé des élèves.

"Nous sommes très heureux des acquis réalisés et du niveau atteint en ce qui concerne le programme de généralisation de l'enseignement préscolaire à la faveur des conjugaison des efforts des partenaires notamment l'INDH", s'est-elle félicitée.

Dans une déclaration à la MAP, El Mahdi Echaachaoui, chargé de l'axe de l'appui à l'enseignement préscolaire en milieu rural à la Division de l'Action Sociale (DAS) de Meknès, a fait état de la création de 137 unités dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" de la troisième phase de l'INDH, englobant 150 salles de classe.

Ces projets ont nécessité un montant global de plus de 58 millions de dirhams (MDH), couvrant la construction, l'équipement et la contribution aux efforts de gestion de ces unités qui profitent à plus de 6.800 enfants, des deux sexes, a-t-il fait savoir, ajoutant que ces unités ont permis la création de 150 postes d'emploi.

Au titre de l'année 2024, a-t-il ajouté, il a été procédé à la programmation de cinq unités de préscolaire composées de six salles de classe d'un investissement de plus de 1,8 MDH. Ces unités devront profiter à une centaine d'élèves.

Cet effort permettra à terme de combler le manque constaté en la matière en milieu rural et contribuer à l'amélioration des indicateurs de scolarité au niveau de la préfecture, a expliqué M. Echaachaoui.

La promotion de l'Enseignement préscolaire est motivée, selon l'INDH, par l'effet positif sur le développement de l'individu et sur les facultés cognitives, sociales et émotionnelles de l'enfant ainsi que sur son parcours scolaire allant du primaire au supérieur.

En effet, le retour en investissement sur le capital humain est très important au niveau du préscolaire, comparativement avec les autres cycles de scolarité (17 fois plus).

Partant de ce constat, l'INDH a fait du soutien au préscolaire un axe prioritaire dans sa troisième phase en donnant, ces dernières années, un véritable coup d'accélérateur à cet enseignement, notamment en milieu rural à travers le Royaume.

Le 4ème programme "Impulsion au capital humain des générations montantes" vise à promouvoir le capital humain des individus, tout au long de leur cycle de vie, en s'appuyant sur une démarche volontariste et proactive afin de contrecarrer les principales barrières au développement humain, en agissant sur deux composantes.

L'INDH oeuvre avec les différents intervenants pour améliorer la qualité du système éducatif, et partant réduire le décrochage scolaire. Elle concentre ses efforts autour des actions ciblées et réfléchies dédiés aux élèves en situation difficile, relevant des zones rurales et des quartiers urbains défavorisés, et ce, en s'appuyant sur des partenaires expérimentés relevant de la société civile.