Maroc: Sensibilisation à la sécurité routière - Des collégiens de Casablanca-Settat primés pour leurs initiatives innovantes

Casablanca — Les finalistes du programme VIA de sensibilisation à la sécurité routière ont été sélectionnés lors d'une cérémonie organisée mardi soir à Casablanca, accédant ainsi à finale régionale (Afrique) de cette compétition.

A ce titre, les collèges "Soualem", "Abdelkader Mazni" et "Mokhtar Soussi" ont été choisis parmi 12 établissements de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat pour leurs initiatives innovantes en faveur de la sécurité routière.

Le programme VIA, initié en partenariat entre la Fondation Sanady, la Fondation TotalEnergies et TotalEnergies Marketing Maroc, l'AREF de Casablanca-Settat et l'Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), a pour but de promouvoir les meilleures idées en matière de sensibilisation à la sécurité routière dans les établissements scolaires et de diffuser ces messages à travers l'engagement des jeunes.

À cette occasion, la directrice de la Fondation Sanady, Dalila Berrada, a indiqué que ce programme a permis aux élèves de s'investir dans l'amélioration de la sécurité de leurs trajets vers l'école et ceux de leurs camarades.

Elle a précisé, dans une déclaration à la MAP, que le programme VIA se décline en quatre axes : Observation, recommandations, création d'une affiche de sensibilisation, et développement d'un projet à l'école.

Pour sa part, le directeur régional de la NARSA à Casablanca-Settat, Larbi Bassou, a exprimé sa satisfaction quant à la participation massive des étudiants, qui ont proposé diverses idées pour améliorer la sécurité routière.

L'enthousiasme des jeunes participants pour la sécurité routière montre à quel point cette thématique les concerne et les inspire, a-t-il souligné, dans une déclaration similaire, ajoutant que l'approche du programme VIA, qui encourage les jeunes à devenir eux-mêmes des ambassadeurs de la sécurité routière, est essentielle pour instiller un changement de comportement durable.

De son côté, Loubna Radi, responsable à l'AREF de Casablanca-Settat, a mis en avant l'importance de ce concours pour sensibiliser les jeunes aux enjeux de la sécurité routière.

Elle a indiqué que ce programme a nécessité une étroite collaboration entre différents partenaires, mobilisés pour atteindre les objectifs fixés.

A noter que l'édition 2024 du programme VIA a vu la participation de 20 ambassadeurs par collège, soit 240 jeunes participants, et sensibilisé près de 12.000 élèves au total. Cette année, le programme VIA a introduit des initiatives locales visant à améliorer la sécurité des trajets des jeunes entre leur domicile et leur établissement scolaire.

Le programme VIA a pour objectif de sensibiliser les jeunes de 10 à 18 ans aux risques liés à leurs déplacements dans le cadre de leurs trajets quotidiens, notamment scolaires, et de développer des bonnes pratiques pour améliorer la sécurité de leurs déplacements.