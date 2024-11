Maroc: La neutralité concurrentielle et l'accès équitable aux marchés, garants d'un environnement économique dynamique et inclusif (M. Alj)

Marrakech — La neutralité concurrentielle et l'accès équitable aux marchés sont les garants d'un environnement économique dynamique et inclusif, a souligné, mercredi à Marrakech, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

"La neutralité concurrentielle et l'accès équitable aux marchés contribuent à renforcer la compétitivité des entreprises marocaines dans un contexte mondialisé", a relevé M. Alj à la conférence internationale sur la "Neutralité concurrentielle et l'accès au marché".

Tout en faisant remarquer que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'est engagé dans des projets de modernisation et de développement socio-économique d'envergure, il a relevé que le Royaume a mis en place des outils et mécanismes efficaces et ambitieux dont la charte d'investissement et le Fonds Mohammed VI pour l'investissement qui jouera un grand rôle dans la dynamisation de l'investissement dans les prochains mois et années à venir.

M. Alj a, à cette occasion, passé en revue les chantiers et programmes structurants entrepris par le Maroc notamment dans le cadre du renforcement de son infrastructure, soulignant que "l'accès équitable au marché et la neutralité concurrentielle sont deux conditions nécessaires pour maximiser l'impact de ces programmes d'investissements massifs sur la création d'emplois et la création de richesses pour notre pays".

"Un accès libre et transparent au marché est indispensable pour le développement des Petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent, l'essentiel du tissu économique marocain", a-t-il ajouté.

"Notre pays a tous les atouts pour réussir, grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI ainsi qu'un secteur privé dynamique, des institutions solides et une ambition collective de prospérité", a-t-il affirmé, indiquant que la neutralité concurrentielle et l'accès au marché sont des leviers majeurs pour atteindre cet objectif d'autant plus qu'ils assurent les conditions d'un développement sain de l'économie marocaine.

Organisée par le Conseil de la Concurrence, cette conférence connaît la participation de représentants des organismes de gouvernance, d'opérateurs socio-économiques, des institutions et organisations nationales et internationales concernées par la neutralité concurrentielle, en plus d'économistes, juristes et experts du domaine.

Au menu de cette rencontre figurent quatre plénières abordant les thématiques des "entreprises publiques face à la neutralité concurrentielle", "Professions réglementées entre concurrence et régulation", "Interactions entre autorité de la concurrence et régulateurs sectoriels" et "l'accès aux marchés publics entre exigences de la concurrence et efficacité des dépenses".