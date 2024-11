Maroc: Global FTPRNT - Un engagement de longue date dans la lutte contre le terrorisme nucléaire et radiologique

Bucarest — La participation active du Maroc à la réunion de haut niveau de lancement de l'initiative américaine du Forum global pour la prévention du terrorisme nucléaire et radiologique "Global FTPRNT", illustre l'engagement ferme du Royaume en faveur de la lutte contre ce phénomène et du renforcement de la coopération internationale et régionale en la matière.

Lors de cette réunion, qui se tient du 13 au 15 novembre à Bucarest, en Roumanie, par le Département d'Etat américain et le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie, le directeur des Nations Unies et des Organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Redouane Houssaini, a mis en exergue les défis sécuritaires auxquels fait face la communauté internationale dans le contexte géopolitique actuel.

Cette nouvelle initiative "Global FTPRNT", a-t-il dit, constitue un cadre adéquat pour une coordination innovante afin de prévenir et répondre aux menaces du terrorisme nucléaire et radiologique.

M. Houssaini a affirmé que compte tenu des sérieux défis sécuritaires émergents auxquels fait face le continent africain, le Maroc, conformément à la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, reste attaché aux objectifs stratégiques de lutte contre le terrorisme nucléaire, qui prônent une approche proactive et multidimensionnelle, à travers des mesures nationales et des contributions au renforcement des capacités des pays africains ainsi que la promotion de la coopération sous-régionale, régionale et internationale.

Le responsable a, en outre, mis l'accent sur la nécessité d'adapter les grilles de lecture et d'analyse des menaces sécuritaires que connait le continent africain, notamment dans la région du sahel.

Ainsi, il a mis en avant les liens avérés et grandissants entre les groupes terroristes et les milices séparatistes, la criminalité transnationale organisée et la menace des proxys de s'accaparer et de détourner à des fins criminelles et terroristes des matières nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques ainsi que le recours à l'utilisation des nouvelles technologies.

Tout en saluant le lancement cette initiative américaine, M. Houssaini a souligné que ce cadre de coopération et de collaboration doit avoir un caractère opérationnel pour répondre au mieux aux attentes des pays africains, notamment en matière de renforcement des capacités.

Le Maroc considère que les objectifs assignés à l'initiative "Global FTPRNT" constituent une continuité du travail important déjà accompli dans le cadre de l'Initiative Globale de Lutte contre le Terrorisme Nucléaire (IGLTN), a-t-il ajouté, rappelant que le Royaume, l'un des pays fondateurs de l'IGLTN en 2006, a organisé depuis lors plusieurs activités et exercices en tant que président du groupe de travail "groupe d'évaluation de mis en oeuvre".

Plus de 70 pays ont participé à cette réunion de lancement de l'initiative "Global FTPRNT" ainsi que les agences de l'ONU tels que le Bureau des Nations-Unies de lutte contre le terrorisme (UNOCT) et l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA).

Outre M. Houssaini, la délégation marocaine à cette réunion est composée de l'ambassadeur de SM le Roi à Bucarest, Hassan Abouyoub, ainsi que des responsables du ministère de l'Intérieur et de la Direction Générale de la Sûreté Nationale.