Maroc: Le Bénin aspire à renforcer ses relations parlementaires avec le pays (Président de l'Assemblée nationale)

Rabat — Le président de l'Assemblée nationale de la République du Bénin, Louis Gbéhounou Vlavonou, a affirmé, mardi à Rabat, que son pays aspire à renforcer ses relations avec le Maroc, en particulier dans le domaine parlementaire.

Lors d'entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, en visite dans le Royaume, a souligné l'importance de raffermir la coopération et de consolider la coordination entre les parlements des deux pays, en encourageant les échanges de visites et d'expertises, précise un communiqué de la Chambre des conseillers.

M. Vlavonou a également mis en avant le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des relations bilatérales, le raffermissement du dialogue entre les représentants des deux peuples et le rapprochement des points de vues sur les questions bilatérales et multilatérales.

Il a, à ce propos, salué la profondeur des liens unissant le Maroc et le Bénin, fondés sur l'amitié, la solidarité et la coopération, soulignant la volonté de son pays de consolider davantage ces relations et de les étendre à tous les domaines vitaux pour les deux pays amis.

Le président de l'Assemblée nationale béninoise a également salué la dimension humaine dans les relations entre les deux pays, exprimant sa gratitude pour le soutien du Royaume au Bénin à travers le partage d'expertise dans divers domaines.

Dans ce sens, M. Vlavonou a mis en avant la formation de groupes d'étudiants et de cadres béninois dans le Royaume, ce qui contribue au renforcement des liens de fraternité et d'amitié entre les peuples marocain et béninois et encourage les échanges culturels et humains.

S'agissant de la question du Sahara marocain, le président de l'Assemblée nationale de la République du Bénin a réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume, saluant à ce propos la dynamique de développement et de croissance que connaît le Royaume, sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a, à cet égard, relevé que le Royaume est devenu un modèle à suivre et un partenaire incontournable dans la promotion de la sécurité, de la stabilité et du développement aux niveaux régional et international.

De son côté, M. Ould Errachid a réaffirmé la détermination de la Chambre des conseillers à oeuvrer pour renforcer la coopération parlementaire bilatérale et impulser les relations entre leurs institutions législatives. Aussi, il a mis l'accent sur l'importance de promouvoir l'échange de visites, le partage d'expertise dans les différents domaines liés à l'action parlementaire, ainsi que le soutien mutuel, la coordination et la concertation au sein des instances parlementaires régionales et internationales autour des questions d'intérêt commun.

Il a précisé que cette visite de la délégation parlementaire béninoise s'inscrit dans le cadre des relations distinguées entre le Maroc et le Bénin, fondées sur une profonde amitié, la solidarité et le respect mutuel, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SE le Président Patrice Talon.

M. Ould Errachid a également mis en avant les opportunités prometteuses de coopération entre les deux pays, se félicitant des efforts conjoints pour renforcer les relations économiques et les porter à la hauteur des relations politiques distinguées.

Au niveau continental, M. Ould Errachid a salué les efforts constants des deux pays en faveur de la paix et du développement en Afrique. Il a souligné que la coopération africaine occupe une place importance dans la politique extérieurs du Maroc, conformément aux Hautes Directives Royales, dans le cadre d'une vision basée sur les principes de solidarité et de coopération Sud-Sud et de partenariat gagnant-gagnant.

Et d'ajouter que l'Initiative Royale pour l'Atlantique et le Projet de gazoduc Maroc-Nigeria s'inscrivent dans le cadre des efforts pour le développement du continent en favorisant l'intégration régionale et en renforçant la coopération dans les différents secteurs.

Par ailleurs, le président de la Chambre des conseillers a salué le soutien ferme et constant du Bénin à la marocanité du Sahara et au plan d'autonomie en tant qu'unique solution à même de résoudre ce différend régional artificiel.