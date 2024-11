Maroc: La question de la neutralité concurrentielle et l'accès équitable aux marchés, un enjeu majeur pour le pays (Mme Fettah)

Marrakech — La question de la neutralité concurrentielle et de l'accès équitable aux marchés est devenue un enjeu majeur pour le Maroc, a affirmé, mercredi à Marrakech, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah.

"La neutralité concurrentielle et l'accès équitable aux marchés se situe au cœur de notre vision d'une économie ouverte, juste, dynamique et résiliente, où chaque acteur joue pleinement le rôle qui lui échoit et où la transparence, l'innovation et l'efficacité sont récompensées", a relevé Mme Fettah lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur la "Neutralité concurrentielle et l'accès au marché".

Tout en relevant que la neutralité concurrentielle et l'accès équitable aux marchés sont les piliers d'une économie dynamique et innovante, la ministre a souligné que le gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts pour créer un environnement économique où chaque acteur, qu'il soit public ou privé, national ou international, puisse contribuer "à notre prospérité commune dans un cadre juste et équitable", en stimulant l'innovation et en garantissant une concurrence saine et équitable.

Mme Fettah a, dans ce cadre, ajouté que le secteur public, de par sa nature, est un acteur important du marché, relevant que le défi qui se pose consiste à trouver un juste équilibre, entre le maintien des missions d'intérêt général des entreprises publiques, d'une part, et la garantie d'une concurrence loyale et équitable, d'autre part.

Dans ce contexte, elle a passé en revue les réformes entreprises par le Maroc en application des Hautes Directives Royales, dont la création de l'Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l'État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE), la dématérialisation progressive des procédures et la facilitation de l'accès des PME aux marchés publics, indiquant que ces réformes visent à instaurer un nouveau paradigme où l'État, loin d'être un acteur omnipotent, devient un facilitateur et un garant de la neutralité concurrentielle et le libre accès au marché.

"Conformément à nos engagements dans le cadre de l'Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Maroc a pris des mesures pour garantir l'ouverture de ses marchés publics à la concurrence internationale", a-t-elle ajouté, relevant que cette ouverture est cruciale pour attirer des investisseurs internationaux et stimuler la compétitivité des entreprises locales.

Parallèlement, le Royaume a procédé à l'harmonisation de ses standards et réglementations avec les normes internationales, a enchaîné Mme Fettah, indiquant que ces réformes ambitieuses témoignent de l'engagement profond du Royaume à améliorer la neutralité concurrentielle et à réduire progressivement l'intervention directe de l'État dans l'acte d'investir.

Organisée par le Conseil de la Concurrence, cette rencontre d'envergure internationale offre l'opportunité pour échanger les bonnes pratiques, renforcer la coopération entre les organismes concernés par la concurrence et permettre aux pays d'améliorer le cadre réglementaire régissant cette question.

Cette conférence connaît la participation de représentants des organismes de gouvernance, d'opérateurs socio-économiques, des institutions et organisations nationales et internationales concernées par la neutralité concurrentielle, en plus d'économistes, juristes et experts du domaine.

Au menu de cette rencontre figurent quatre plénières abordant les thématiques des "entreprises publiques face à la neutralité concurrentielle", "Professions réglementées entre concurrence et régulation", "Interactions entre autorité de la concurrence et régulateurs sectoriels" et "l'accès aux marchés publics entre exigences de la concurrence et efficacité des dépenses".