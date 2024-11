Ile Maurice: Ces nouvelles têtes élues en tête de liste

Ils sont encore sur leur petit nuage. Entre l'annonce officielle de leur élection et les divers défilés qui ont suivi, les nouveaux élus ont eu peu de temps pour souffler. Dès mardi matin, leurs nouveaux mandats les ont sollicités pour toutes sortes d'obligations, allant des rencontres de remerciements aux félicitations. Mais Anabelle Savabaddy, Chetan Baboolall et Anishta Babooram, récemment élus en tête de liste dans leur circonscription, n'ont qu'une idée en tête : servir tous les Mauriciens.

À son réveil, Anishta Babooram n'en revient toujours pas : elle est désormais députée de la circonscription no 11, (Grand-Port-Rose Belle). «Je suis encore sous le coup de l'émotion. Mais je ne peux cacher ma joie, car c'est un rêve devenu réalité.» Elle a toujours voulu servir son pays. «Depuis mon plus jeune âge, c'était mon souhait.» Elle a d'ailleurs fait ses armes auprès de politiciens de renom au sein du Parti travailliste. «Ma mère travaillait comme secrétaire dans le bureau du parti et je voyais défiler tous ces politiciens. Je les côtoyais déjà quand j'étais très jeune et j'ai beaucoup appris à leurs côtés.»

Maintenir la confiance des électeurs

Depuis lundi soir, son téléphone ne cesse de sonner et cela n'est pas près de s'arrêter. «Je comprends les personnes qui m'appellent, elles sont contentes.» Elle sait toutefois que la première étape est franchie, mais que le plus important reste à venir. «Les gens ont de grandes attentes. Durant la campagne, on m'a souvent dit que les politiciens profitaient des électeurs, puis les oubliaient une fois élus. Mais ce ne sera pas mon cas. Je ne veux pas décevoir les électeurs. Je suis consciente de la grande responsabilité qui m'attend et je l'assumerai. J'ai peur de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde, mais je ferai de mon mieux pour aider et servir.» Anishta Babooram envisage déjà de louer un bureau à Rose-Belle pour être accessible, non seulement les mercredis, mais aussi souvent que possible. La proximité avec les habitants est essentielle pour maintenir la confiance des électeurs.

Elle n'est d'ailleurs pas la seule à vouloir se mettre au service des Mauriciens. Anabelle Savabaddy partage également cette volonté. Déjà connue pour ses interventions radiophoniques visant à résoudre les problèmes des citoyens, elle est consciente du défi qui l'attend. Les habitants de la circonscription no 4 (Port-Louis-Nord-Montagne-Longue),qui se sentent délaissés depuis dix ans, comptent beaucoup sur elle. «J'ai eu peu de temps pour rencontrer les habitants de cette région. C'était intense sur le terrain, et malgré les attaques de mes adversaires, y compris de fausses accusations destinées à me déstabiliser, tout s'est retourné contre eux. J'ai réussi à être élue.» Elle a même entendu à la radio qu'elle était considérée comme le «maillon faible» de l'alliance. «Mais les résultats ont prouvé le contraire. Le Returning Officer a même souligné qu'un tel nombre de votes pour une femme dans cette circonscription était une première. J'en suis honorée et très touchée.»

Après l'euphorie de la victoire - elle est également arrivée en tête de liste -, Anabelle Savabaddy souhaite rattraper le temps perdu avec ses enfants. «J'ai manqué les anniversaires de mon fils et de ma fille. Je veux passer un peu plus de temps avec eux. Je vais aussi essayer de répondre aux nombreuses invitations pour célébrer la victoire dans la circonscription et rencontrer les habitants.» Elle promet de redonner vie à cette région. «Il y a de nombreux endroits qui n'ont pas reçu la visite d'un député depuis des années. Je peux promettre que nous ferons du développement dans chaque quartier de la circonscription, de manière équitable.» Elle s'engage à trouver le temps nécessaire pour rester à l'écoute de ses nouveaux mandats.

De son côté, Chetan Baboolall s'est offert une bouffée d'air marin hier, après des journées bien remplies. «C'est ma mère qui est venue me réveiller ce matin (NdlR, hier), et déjà, un ami est passé me voir.» Malgré son emploi du temps chargé, il a souhaité s'accorder un moment pour lui. «Je suis allé au bord de la mer, pour respirer et me sentir libre. Aujourd'hui, je suis un Mauricien libre.» Bien qu'il ait été élu en tête de liste dans la circonscription no 10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est), il est tout de même passé au travail, le temps de quelques minutes. «En tout cas, je ne ressens plus la pression de ces derniers jours.»

En se rendant à la plage, il a encore une fois été chaleureusement accueilli par les partisans, les voitures arborant encore les oriflammes de la campagne. «Les gens poussaient des cris de joie en me voyant. C'est extraordinaire de voir cette gaieté dans leurs yeux. Maurice a changé et le peuple aspire à une vie meilleure. Il y a cette attente et toute l'équipe a un travail immense devant elle. Nous ferons tout pour mener le pays dans la bonne direction.»

En effet, les 60 candidats fraîchement élus de l'Alliance du changement ont tous du pain sur la planche.