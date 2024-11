Botswana: Le pays veut devenir la plaque tournante africaine des personnes fortunées

Le Botswana vise à devenir un centre financier en Afrique en se diversifiant au-delà de l'exploitation minière pour attirer les particuliers et les familles fortunés.

L'étude de la société de gestion des investissements Ocorian souligne les efforts déployés par le Botswana pour améliorer la réglementation et la facilité de faire des affaires afin d'attirer les investissements étrangers, à l'instar de l'île Maurice.

La population africaine très fortunée, qui compte actuellement plus de 135 000 millionnaires en dollars, devrait augmenter de 65 % au cours de la prochaine décennie, ce qui laisse entrevoir des possibilités considérables pour les pays qui s'adressent à ce marché.

Points clés à retenir

Les améliorations réglementaires et l'accent mis sur les services financiers ont permis au Botswana de se positionner comme l'un des principaux acteurs du continent, aux côtés du Rwanda, qui s'impose rapidement comme un centre de technologie et d'innovation. Toutefois, le rapport souligne également les défis auxquels le Botswana est confronté, en particulier son expertise limitée dans le secteur des services financiers. Ce manque d'expérience, associé à une baisse récente des revenus tirés des diamants, a ralenti les efforts de diversification économique du pays.

Lors des élections d'octobre 2023, le parti au pouvoir au Botswana a perdu sa majorité parlementaire, ce qui témoigne de la frustration de la population face au rythme de la transformation économique. Malgré ces défis, le Botswana et le Rwanda font des progrès dans les secteurs financier et technologique, mais ils ont encore un long chemin à parcourir pour rivaliser avec l'île Maurice, un centre financier offshore bien établi, connu pour son environnement fiscal attractif, son tourisme de luxe et son attrait pour les investissements internationaux.