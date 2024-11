Nigeria: Le pays demande à l'Arabie saoudite une facilité commerciale de 5 milliards de dollars pour stimuler les réformes

Le Nigeria négocie une facilité commerciale de 5 milliards de dollars avec l'Arabie saoudite pour son programme de réformes économiques, axé sur des secteurs clés tels que le pétrole, le gaz, l'agriculture et les infrastructures.

Le président Bola Tinubu s'engage avec le prince héritier Mohammed bin Salman pour renforcer les liens bilatéraux et explorer le potentiel d'investissement à long terme.

Création du Conseil d'affaires Nigeria-Arabie saoudite, ce qui laisse présager d'importants flux d'investissements saoudiens pour soutenir les efforts de restructuration économique du Nigeria.

Le Nigeria négocie une facilité commerciale de 5 milliards de dollars avec l'Arabie saoudite pour soutenir son programme de réforme économique.

Le président Bola Tinubu a discuté de la proposition avec le prince héritier Mohammed bin Salman lors du sommet arabo-islamique conjoint à Riyad, signalant un engagement à renforcer les liens bilatéraux. Bien que les détails de l'accord restent rares, les deux dirigeants ont exploré la coopération dans des secteurs clés, notamment le pétrole, le gaz, l'agriculture et les infrastructures.

Cet accord intervient un an après la création par le Nigeria et l'Arabie saoudite du Conseil d'affaires Nigeria-Arabie saoudite, signe d'un potentiel d'investissement à long terme. Le ministre du budget et de la planification économique, Abubakar Atiku Bagudu, avait déjà prévu d'importants flux d'investissements saoudiens, notamment pour soutenir la restructuration économique en cours au Nigeria.

Points clés à retenir

Sous la direction de M. Tinubu, le Nigeria a attiré plus de 30 milliards de dollars d'investissements directs étrangers dans le cadre de sa volonté de moderniser la plus grande économie d'Afrique. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la pauvreté, puisque près de 40 % de la population nigériane vit en dessous du seuil de pauvreté national. La collaboration avec l'Arabie saoudite, qui a déjà ciblé des opportunités dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de la technologie et de l'exploitation minière, est considérée comme une étape cruciale dans la réalisation du potentiel de croissance économique du Nigeria.