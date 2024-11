Afrique du Sud: Foschini s'attaque aux concurrents mondiaux du commerce électronique au pays

Le groupe Foschini (TFG) renforce sa position dans le domaine du commerce électronique en Afrique du Sud face à des concurrents mondiaux tels qu'Amazon et Shein

TFG met l'accent sur une livraison plus rapide et une logistique fiable grâce à une expertise locale, se distinguant ainsi de ses rivaux internationaux.

La plateforme Bash de TFG permet une livraison le jour même ou le lendemain, en s'appuyant sur un réseau logistique bien établi pour surmonter les obstacles à l'entrée sur le marché.

Le groupe Foschini (TFG) redouble d'efforts pour défendre son territoire sur le marché sud-africain du commerce électronique, qui évolue rapidement, alors que des géants mondiaux comme Amazon, Shein et Temu se développent de manière agressive dans la région.

Face à l'intensification de la concurrence, TFG s'appuie sur son expertise locale pour offrir des délais de livraison plus courts et une logistique plus fiable que ses rivaux internationaux, dont les délais d'expédition habituels peuvent atteindre 10 jours.

Si la pénétration des achats en ligne en Afrique du Sud a pu être lente au départ, une fois que la tendance s'installe, elle tend à croître rapidement, s'alignant sur les changements globaux dans le comportement des consommateurs. La stratégie de TFG consiste à capitaliser sur son réseau logistique bien établi, en proposant des livraisons le jour même ou le lendemain via sa plateforme Bash - un élément clé de différenciation sur un marché où les coûts logistiques élevés et les difficultés de paiement constituent des barrières à l'entrée pour les nouveaux arrivants.

Points clés à retenir

Le paysage concurrentiel a déjà beaucoup évolué. Des acteurs locaux de premier plan, tels que Superbalist et Zando, se sont retirés ou restructurés en raison de la pression croissante exercée par les détaillants en ligne internationaux. Zando, une marque de Jumia Technologies AG, fermera ses activités en Afrique du Sud d'ici la fin de l'année, invoquant des conditions économiques difficiles et la forte concurrence d'acteurs internationaux à bas prix tels que Shein et Temu.

De même, Superbalist, un autre grand détaillant local en ligne, a été vendu à un consortium sud-africain en septembre après avoir été confronté à des pressions financières et à une forte concurrence. TFG a relevé les défis liés à son activité en Afrique du Sud en investissant massivement dans les infrastructures, notamment dans l'énergie solaire et les réserves d'eau, afin d'assurer la continuité des opérations en cas de perturbations potentielles.