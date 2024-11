Afrique: Prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient - Les lauréats de la 14e édition du Poesam connus

Les lauréats de la 14e édition du Prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au moyen-Orient (Poesam) qui récompense et accompagne les startups dont les solutions technologiques ont un impact sociétal positif en Afrique et au Moyen-Orient ont été révélé lors de la cérémonie internationale.

Selon un communiqué de presse, elle s'est tenue au Royal Mansour, à Casablanca, en présence de nombreuses personnalités dont Christel Heydemann, Directrice générale du Groupe Orange, Jérôme Hénique, Directeur général d'Orange Afrique et Moyen-Orient ainsi que de Younes Sekkouri, Ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise et de l'Emploi.

Depuis 2011, le Poesam est au coeur de la stratégie d'Orange pour contribuer au développement de l'écosystème entrepreneurial et à la croissance inclusive des pays dans lesquels le groupe opère en Afrique et au Moyen-Orient. Les solutions proposées concernent en majorité des domaines prioritaires pour le développement des communautés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'environnement et le e-commerce.

Selon le document, 5 des 1600 candidats issus de 17 pays ont été distingués et récompensés à l'occasion de la cérémonie internationale organisée pour la première fois dans l'histoire du Poesam, au Maroc.

Pour le Grand prix international qui récompense les trois premiers projets à impact social ou environnemental s'appuyant sur les nouvelles technologies ; les lauréats sont :

* 1er Prix de 25 000 € : Savey (Maroc). - Savey propose une solution digitale et logistique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Carrefour en Temps réel, entre l'offre invendue des industriels, des grands magasins, des commerces de proximité et la demande des consommateurs.

* 2e Prix de 15 000€ : Wefix (Tunisie) - WeFix propose une solution digitale pour accompagner les particuliers et les entreprises dans la gestion de leurs appareils électroniques et électroménagers de manière durable du début à la fin.

* 3e Prix de 10 000€ : Cocoa Shield (Cote d'Ivoire) - Cocoa Shield propose une solution couplant l'intelligence artificielle à des dispositifs IoT (Internet des objets) permettant la remontée et le suivi des cultures cacaoyères pour lutter contre les maladies les affectant.

Pour les prix spéciaux, les lauréats sont :

* Prix féminin international de 20 000€ qui récompense une startup dont le projet à fort impact est porté par une femme : Mytindy (Maroc) - MyTindy est une plateforme en ligne qui connecte les artisans avec des clients du monde entier, leur permettant ainsi de vendre leurs produits directement et de manière autonome.

* Prix coup de coeur de 10 000€, qui récompense un projet qui se distingue par son originalité : Intella (Egypte) - Intella propose une solution assurant la réduction du fossé entre les avancées mondiales de l'Intelligence artificielle et le monde arabophone à travers l'un des moteurs de transcription multi-dialecte arabe de la parole au texte le plus précis au monde.

Depuis le lancement de ce programme, près de 15 000 candidatures ont été reçues et plus de 500 entrepreneurs accompagnés et récompensés dont une centaine au niveau international.

Placée sous le signe de l'innovation responsable et à fort impact, cette 14e édition a tenu toutes ses promesses et mis en lumière une contribution croissante des femmes à la dynamique entrepreneuriale observée en Afrique et au Moyen-Orient. Les gagnants du Poesam dans les 17 Pays bénéficieront d'un accompagnement par les Orange Digital Centers installés en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe avec la perspective de développer leur business hors des frontières de leurs pays respectifs.

Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen Orient et compte plus de 160 millions de clients au 30 septembre 2024. Avec 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, Orange MEA est la première zone de croissance du groupe Orange. Orange, opérateur multi-services, partenaire de référence de la transformation digitale apporte son expertise pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

Orange Money, son offre de transfert d'argent et de services financiers, est disponible dans 17 pays et compte plus de 37 millions de clients. Orange Energies, son offre d'inclusion énergétique est disponible dans 13 pays avec plus de 450 000 foyers connectés, soit plus de 3 millions de bénéficiaires