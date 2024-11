Burkina Faso: Télécommunications - Baisse de 18% du résultat net de l'ONATEL du pays au troisième trimestre 2024.

La rentabilité n'a pas été au rendez-vous à l'issue du troisième trimestre 2024 pour l'Office National des télécommunications (ONATEL) du Burkina Faso avec un résultat net en baisse de 18% par rapport au troisième trimestre 2023.

Les résultats de la société des neuf premiers mois de 2024 élaborés selon les normes du SYSCOHADA indiquent un résultat net de 13,296 milliards FCFA contre 16,183 milliards FCFA au 30 septembre 2023.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a légèrement progressé de 2% à 106,269 milliards FCFA contre 104,379milliards FCFA au troisième trimestre 2023. «Cette croissance est tirée principalement par la bonne performance de la Data Mobile (+13,3%), du très haut débit-FTTH (+171,6%) et du Mobile Money (+16,2%) dont le volume de transactions a augmenté de 33,4%» ont laissé entendre les responsables de la société de téléphonie.

A la fin de la période sous revue, le résultat des activités ordinaires a baissé de 11,3% dégageant un solde de 20,264 milliards FCFA contre 22,854 milliards FCFA au 30 septembre 2023. La direction de l'ONATEL explique cette baisse par l'augmentation des prix de l'énergie et des couts d'exploitation des sites en services, l'effort de maintenance et de rétablissement des sites vandalisés ainsi que l'impact du redressement fiscal.

Concernant les données opérationnelles, la direction de l'ONATEL souligne que «la refonte des offres et des tarifs, la modernisation des réseaux mobiles, l'accès à la fibre optique sur toute l'étendue du territoire burkinabé, la bonne couverture des réseaux fixe, mobiles, internet combinés avec l'amélioration de la qualité de service et de l'expérience clients, ont permis une bonne dynamique commerciale et à la base clients de l'ONATEL de s'établir à plus de 12 millions de clients au 30 septembre 2024, soit une progression de 5,2% en un an.»

Par ailleurs, les dirigeants de cette société de téléphonie sont d'avis que les animations commerciales et l'attractivité des offres ainsi que la forte mobilisation des équipes et leur engagement à fournir les technologies les plus avancées et les plus innovantes sont à l'origine de la croissance des parcs internet mobile (+7,8%), du très haut débit - FTTH (+193,5%) ET DU Mobile Money (+16,1%).

«Onatel compte maintenir sa dynamique pour le reste de l'année pour finaliser le déploiement de son programme d'investissements prévus sur l'année, améliorer la qualité des services offerts aux clients, simplifier le parcours client, renforcer les actions d'optimisation des couts pour accroitre la rentabilité de la société», ont souligné les responsables de l'entreprise quant aux perspectives qui se dessinent.