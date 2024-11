Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 novembre 2024

Afrique : La censure des influenceurs se répand à petit feu

Créateurs de contenu, influenceurs, youtubers ou encore stars des réseaux sociaux, ce sont autant de noms qui leur sont attribués. Ils créent des visuels, des chorégraphies, présentent leur vécu à leurs abonnés et même leurs évènements heureux ou malheureux. Dans un but précis, « divertir ». Mais ces derniers temps, certains créateurs de contenus sont allés au-delà des limites qui leur sont conférées.

Que ce soit l’Ouganda, la Tunisie ou le Malawi, ce sont des décisions lourdes qui ont été insurgées par les autorités compétentes afin de permettre un respect des lois, mais aussi une valorisation de bonnes mœurs. (Source allAfrica)

RDC/Législatives à Masi-Manimba et Yakoma : Lancement de la campagne électorale le 14 novembre

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) de la République démocratique du Congo a annoncé le lancement, le jeudi 14 novembre 2024, de la campagne électorale dans les circonscriptions de Masi-Manimba (Kwilu) et de Yakoma (Nord-Ubangi), selon un communiqué de cette institution parvenu mercredi à l’ACP.

« La Commission électorale nationale indépendante (Céni) rappelle à l’opinion publique que (…) la campagne électorale dans les circonscriptions de Masi-Manimba et de Yakoma, commence le jeudi 14 novembre 2024 sur toute l’étendue de ces deux circonscriptions et se termine le 13 décembre 2024 à minuit », a-t-on lu dans le communiqué signé par la rapporteure Patricia Nseya. (Source Mediacongo)

Stabilisation de l’AES : Une stratégie de défense et sécurité validée par les chefs d’état-major à Bamako

Dans le cadre de la coopération militaire renforcée entre les trois pays (Burkina, Mali et Niger) de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (C-AES) dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité, le président de la Transition a reçu leurs chefs d’état-major des Armées le 6 novembre 2024 au Palais de Koulouba. Cette entrevue, selon la présidence, intervient après qu’ils aient validé un Plan d’action concernant le pilier défense et sécurité élaboré par un Comité d’experts en charge des questions de sécurité. (Source maliweb)

Sénégal/Législatives : La circulation inter-régionale interdite dimanche

À l’approche des élections législatives ce dimanche 17 novembre au Sénégal, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a pris un arrêté visant à restreindre temporairement la circulation entre les régions du pays.

Alors que le Sénégal s’apprête à voter ce dimanche 17 novembre pour choisir les 165 députés de la 15e législature, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a pris un arrêté important visant à restreindre temporairement la circulation entre les régions. (Source apanews)

Référendum 2024 : Forte affluence à la Mairie du 5e arrondissement de Libreville pour le retrait des cartes d’électeurs

Lancée il y a quatre jours par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, l’opération de retrait des cartes d’électeurs en vue de l’élection référendaire du samedi 16 novembre se poursuit. Après un début timide, la Mairie du 5e arrondissement de Libreville connaît depuis 24 heures une forte affluence. C’est le constat que Gabon Media Time a pu dresser ce 13 novembre 2024.

Désormais en charge de l’organisation des opérations électorales et référendaires, le ministère de l’Intérieur a, conformément au Code électoral, invité les populations à se rendre au sein des Mairies et gouvernorats du pays afin de retirer leurs cartes d’électeurs. Une opération qui fait suite à l’ouverture exceptionnelle d’une phase de réclamations pour les personnes inscrites dans des coins reculés du pays souhaitant transférer leur centre de vote à Libreville. (Source Gabon Media Time)

Madagascar/Accident tragique sur le fleuve Tsiribihina : 16 morts dans un glissement de terrain

Le fleuve Tsiribihina, situé dans la région Menabe, a été le théâtre d’une tragédie dans la nuit de mardi. Une embarcation dénommée Reziky, en provenance de Belo-sur-Tsiribihina et en route pour Ankalalobe, a été victime d’un glissement de terrain au niveau de Tsaraotana. Selon la gendarmerie, l’accident a coûté la vie à 16 personnes, dont neuf femmes, sept hommes, deux enfants de neuf ans et un bébé de cinq mois. L’un des aides chauffeurs a également péri, tandis que les trois autres responsables de l’embarcation ont pu être sauvés. (Source midimadagasikara)

COP29 : Le Tchad sollicite un doublement urgent du financement climatique

Le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable du Tchad, Hassan Bakhit Djamous a participé ce 13 novembre 2024 à une session ministérielle spéciale sur les impacts des changements climatiques et sur les ressources en eau.

L’occasion pour lui de présenter la situation actuelle du Tchad qui fait face aux effets du changement climatique dans toutes ses formes, et ses pressions sur le bassin du Lac Tchad. Pour lui, l'ampleur des défis dépasse largement les capacités nationales. (Source Alwihda info)

Salon des Infrastructures d’Abidjan : PFO Africa partage son expertise sur l'innovation et la durabilité des infrastructures

« Défis et opportunités de l'industrie du BTP en Côte d'Ivoire », tel était le thème du deuxième panel du Salon des Infrastructures d'Abidjan (SIA) qui se tient du 12 au 14 novembre 2024, au parc des expositions d'Abidjan Port-Bouët.

Ce panel a permis à des acteurs majeurs du Btp, comme le géant PFO Africa de donner quelques recettes de leur performance dans le domaine des Btp. Et c'est Léandre Assié, conseiller en supervision et développement des activités de construction chez PFO Africa, qui a partagé l'expérience de l'entreprise et les enjeux de l'industrie du BTP en Côte d'Ivoire. (Source Fratmat)

Médias fermés, menaces contre les journalistes : La mission onusienne face aux défis de la liberté de la presse en Guinée

À la demande du Gouvernement guinéen, une mission de l’ONU (Organisation des Nations Unies) séjourne en Guinée, depuis le 04 novembre dernier. Il est question d’analyser les besoins électoraux du pays, devant faciliter le retour à l’ordre constitutionnel. Ce mercredi, 13 novembre 2024, ces émissaires se sont entretenus avec les acteurs de la presse privée et du syndicat des journalistes pour évaluer la situation de la liberté de la presse dans le pays.

Au sortir de la salle, les représentants des médias ont exprimé leurs inquiétudes concernant la fermeture de médias, les menaces envers les journalistes, ainsi que la détention de certains d’entre eux, notamment le doyen Bakary Gamalo Bamba. (Source mediaguinee)

Tourisme au Maroc : Record de 14,6 millions d'arrivées à fin octobre 2024

Le secteur touristique marocain continue sur sa lancée franchissant un nouveau record historique avec l'accueil de 14,6 millions de visiteurs à fin octobre 2024, dépassant les arrivées enregistrées au cours de toute l'année 2023.

Présente à Dakhla pour le lancement de deux nouvelles liaisons aériennes internationales, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire dévoile l'accueil de 14,6 millions de touristes à fin octobre, dépassant en seulement 10 mois, le record absolu de l’année 2023 entière. Cette performance exceptionnelle représente une hausse de 19% par rapport à la même période en 2023, soit 2,3 millions d'arrivées supplémentaires. (Source Lematin.ma)