Bakou — Des chefs d'Etats africains prenant part à la 29e conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ouverte à Bakou (Azerbaïdjan), ont appelé mercredi les pays développés au respect des engagements pris pour financer les initiatives de développement durable des pays moins avancés.

"Nous demandons à nos partenaires internationaux de s'acquitter de leurs engagements pour garantir un fonds pour le financement du développement durable en Afrique sans dette excessive", a déclaré le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, à l'ouverture de la première session du Sommet sur l'action climatique des chefs d'Etats et représentants de gouvernements.

Cette cérémonie a été présidée par le nouveau président élu de la COP 29, Mukhtar Babayev, en présence du directeur exécutif de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Simon Stiell.

"Nous devons opérer, lors de cette COP 29, une transition et passer du dialogue aux actions", a souligné le président Ghanéen.

Le président éthiopien, Taye Aseke Selassié Amde, a invité lors de sa prise de parole, les pays développés "à simplifier le processus d'accès au financement de l'action climatique". "Nous devons simplifier ce processus et s'intéresser à des solutions pratiques, finaliser le nouvel objectif chiffré en matière de financement de l'action climatique et le rendre opérationnel", a-t-il plaidé.

Il a relevé que le débat sur le "financement de l'action climatique est devenu trop complexe et trop lent".

De son côté, le vice-président de la Côte d'Ivoire, Tieymoko Meyliet Koné, a appelé au "respect des engagements pris lors de la COP 28 sur les fonds pertes et dommages et à la mobilisation des ressources attendues par l'Afrique et les pays en développement pour mieux s'adapter au changement climatique".

"Au-delà, a-t-il poursuivi, les grandes économies doivent réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre, faciliter l'accès aux technologies climatiques et accélérer la transition énergétique des pays en développement".

M. Koné dit souhaiter que cette 29e COP soit à la hauteur "des attentes" des populations du monde.

"A cet effet, les pays développés on l'impérieux devoir de rehausser leurs actions en faveur du climat en trouvant un accord plus ambitieux avec les pays en développement, basé sur un nouvel objectif de financement climatique tenant compte des besoins spécifiques des pays les plus vulnérables aux effets du réchauffement climatique", a-t-il ajouté.

Il a également appelé les pays membres de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) "à dépasser leurs divergences et s'accorder sur des financements aboutissant à des solutions pérennes et durables".

"Faisons ensemble que cette Cop soit un tournant décisif en forgeant un consensus exemplaire pour protéger notre planète et assurer un avenir durable aux générations futures", a-t-il lancé.

La 29e Conférence des parties, ouverte lundi, à Bakou, se poursuivra jusqu' au 22 novembre 2024.

Les conférences des parties ont lieu chaque année dans l'un des 198 Etats membres. La COP est un moment de négociations politiques, et d'événements parallèles : colloques, expositions, débats, side events pour lutter contre le changement climatique.

Les gouvernements et des acteurs non-gouvernementaux (ONG, entreprises, villes, citoyens, collectivités territoriales, syndicalistes, militants en faveur du climat) participent aux COP afin de mieux représenter la société civile. Des médias du monde entier sont également présents.