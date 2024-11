Addis Abeba — L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekhin, a noté que les aspirations de l'Éthiopie à sécuriser l'accès au port maritime doivent être réglées dans un esprit de bon voisinage et de dialogue.

L'ambassadeur Terekhin a souligné à ENA la conscience de la Russie des défis auxquels sont confrontés des pays comme l'Éthiopie qui n'ont pas accès à un port maritime direct. « Nous comprenons que l'absence d'accès à la mer est un très gros problème pour un pays », a exprimé l'ambassadeur.

Interrogé sur le point de vue de la Russie tant que l'Éthiopie poursuit son accès à la mer de manière pacifique, l'ambassadeur Terekhin a suggéré : « Cette question doit être réglée entre les pays voisins dans un esprit de bon voisinage et de dialogue, sans ingérence extérieure ».

En outre, la Corne de l'Afrique offrant plus de 5 000 kilomètres de côtes de Massawa à Mogadiscio, le Premier ministre Abiy a souligné les vastes opportunités de coopération régionale.

Il a affirmé que l'Éthiopie cherche à négocier des accords qui favorisent la prospérité partagée et le développement régional, soulignant le potentiel d'une base économique plus forte et interconnectée dans la région.

Il a en outre salué les contributions importantes de la nation est-africaine à la stabilité régionale. Il a ajouté : « Nous considérons l'Éthiopie comme un noyau de sécurité régionale, jouant un rôle décisif dans le maintien de la paix et de la sécurité dans cette région ».

L'ambassadeur Terekhin a également salué les liens de longue date entre la Russie et l'Éthiopie, soulignant les récentes rencontres entre le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lors du 16e sommet des BRICS à Kazan.

Il a en outre souligné la nécessité de renforcer les liens commerciaux et économiques pour correspondre au niveau élevé de coopération politique, notant que « nos relations commerciales n'ont pas encore atteint le niveau de nos relations politiques ».

La Russie reconnaît le vaste potentiel de l'Éthiopie, à la fois en termes de ressources humaines et de richesses naturelles, et le respect mutuel partagé entre les peuples éthiopien et russe.

« L'Éthiopie a une longue tradition d'amitié avec la Russie, fondée sur la compréhension et le respect mutuels », a souligné Terekhin.

« Addis-Abeba, capitale diplomatique de l'Afrique, reflète le rôle influent de l'Éthiopie non seulement au sein de l'Union africaine, mais aussi sur le continent dans son ensemble. Pour la Russie, cela fait de l'Éthiopie un partenaire prioritaire dans les relations économiques et commerciales. »