Soudan: Kabbashi rencontre l'envoyé spécial japonais pour la Corne de l'Afrique

Port-Soudan — Membre du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS), commandant en chef adjoint, le Lit-Gen Shams Eddine Kabashi a salué les efforts entrepris par le Japon pour soutenir et assister le peuple soudanais dans son épreuve et fournir une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin.

Au cours de sa réunion mercredi dans son bureau à Port-Soudan, avec l'Envoyé spécial du Japon pour la Corne de l'Afrique, M. Shimizu Shinsuke, Son Excellence a affirmé le souci du gouvernement du Soudan et son plein engagement à oeuvrer pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. l'aide à ceux qui le méritent et pour faciliter le travail des équipes de secours et des travailleurs dans le domaine humanitaire.

La réunion a discuté de la situation au Soudan, des développements sur le terrain, de la crise actuelle et de son impact sur l'environnement régional et international.

La réunion a également abordé l'importance de la coordination et du travail visant à renforcer la coopération conjointe entre les deux pays dans tous les domaines et la volonté du Soudan de développer les relations bilatérales et de les pousser vers des horizons plus larges.

Pour sa part, l'envoyé spécial japonais pour la Corne de l'Afrique a expliqué dans un communiqué de presse à l'issue de la réunion que la visite avait pour but de lancer l'aide humanitaire fournie par le Japon, qui comprend des machines, des équipements et des véhicules réfrigérés pour transporter les vaccins vers des régions éloignées , notamment le vaccin contre le choléra.

Il a ajouté que son gouvernement cherche à renforcer la coopération, à fournir de l'aide et à se tenir aux côtés du peuple soudanais dans cette crise qu'il traverse.

Il a déclaré que le Japon cherchait à présenter plusieurs nouveaux projets visant à améliorer les installations d'approvisionnement en eau et les hôpitaux dans les États de la Mer Rouge et de Kassala, ainsi que divers projets dans les domaines du développement et des programmes visant à soutenir les femmes, la paix, la sécurité et l'économie dans les deux pays. les secteurs public et privé.