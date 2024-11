Port-Soudan — L'Ambassadeur Omar Al-Amin Abdallah, directeur du Département de la paix et des affaires humanitaires au ministère des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à assumer sérieusement ses responsabilités et à classer la milice FSR en tant qu'organisation terroriste, ce qui indique que la milice remplit toutes les conditions requises pour figurer sur la liste.

L'Ambassadeur Omar a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse à l'issue du deuxième forum d'éveil sur les opérations de réponse humanitaire à Port-Soudan, que la communauté internationale n'a pas rempli ses obligations humanitaires envers le Soudan, indiquant que les obligations qui ont été mises en oeuvre ne dépassent pas 30% du volume de l'aide qui a été engagée, en faisant appel à la communauté internationale d'appeler les choses par leur nom et en prenant des mesures qui dissuadent les milices.

Il a expliqué que le gouvernement a fait de nombreuses concessions afin de faciliter l'arrivée de l'aide à ceux qui en ont besoin, soulignant un certain nombre de procédures et de politiques suivies par le gouvernement, notamment l'ouverture des passages et des aéroports et l'octroi des visas et certifications requis aux employés des Agences des Nations Unies et organisations humanitaires, révélant que le gouvernement a accordé plus de 3 000 visas à des organisations.

L'Ambassadeur Omar Al-Amin a exprimé la volonté du gouvernement de coopérer avec toutes les parties dans le domaine humanitaire, faisant référence à la bonne coordination entre les gouvernements du Soudan et du Soudan du Sud et les agences des Nations Unies, qui ont abouti à l'arrivée de l'aide humanitaire à Kadugli, au Sud. Kordofan, ces derniers jours.

Il a déclaré que le gouvernement était déterminé et sérieux à fournir de l'aide aux citoyens touchés, niant les allégations selon lesquelles le gouvernement ferait obstacle à l'arrivée de l'aide, indiquant que l'obstruction du gouvernement à l'arrivée de l'aide est un discours sans fondement, soulignant que le gouvernement a contribué et a fourni de grandes facilités dans l'accomplissement de ses obligations envers la question humanitaire.