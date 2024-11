Afrique: Les Seychelles accueillent le 2e atelier national de la ZLECAf sur le commerce avec l'Afrique

Les Seychelles ont lancé le deuxième atelier national sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui aidera la nation insulaire dans sa mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf.

Les Seychelles ont ratifié l'accord de la ZLECAf en 2021, qui vise à créer un marché continental unique pour les biens et services, avec la libre circulation des hommes d'affaires et des investissements, tout en ouvrant la voie à l'accélération de la création d'une union douanière.

Le premier d'une série de trois ateliers a eu lieu en septembre et ce deuxième atelier poursuivra le travail effectué précédemment.

"L'atelier d'aujourd'hui nous permettra d'examiner la stratégie de mise en œuvre pour les Seychelles, où nous travaillons avec divers consultants qui nous guideront tout au long de ce processus", a déclaré Véronique Brutus, responsable commerciale principale au ministère du Commerce.

Au cours de l'atelier, le projet de stratégie sera présenté aux participants qui pourront donner leurs avis et suggestions, afin de garantir que les Seychelles puissent procéder à la mise en œuvre de la meilleure façon possible.

Dans son discours, le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Naadir Hassan, a déclaré que la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf pour les Seychelles sera un outil essentiel pour permettre aux Seychelles de s'engager efficacement dans la ZLECAf et d'en bénéficier.

« L'élaboration de la stratégie nécessite une approche participative pour promouvoir la recherche d'un consensus et l'appropriation entre les parties prenantes afin de garantir que les besoins et les intérêts des différents acteurs sont pris en compte. Votre participation constructive à ce processus contribuera à créer des synergies pour atteindre l'objectif commun de mise en œuvre de la ZLECAf de manière efficace, inclusive et durable », a-t-il partagé.

M. Hassan a souligné que « la mise en oeuvre efficace de la stratégie a la capacité de renforcer le potentiel des Seychelles pour favoriser l'industrialisation, la création d'emplois et l'investissement, renforçant ainsi la compétitivité des Seychelles dans la région africaine à moyen et long terme. Cela devrait être cohérent avec la stratégie nationale de développement 2024-2028.

Organisé au Berjaya Beau Vallon Bay Resort, plusieurs institutions y participent, notamment la Fair Trading Commission, la Seychelles Revenue Commission et d'autres. La formation est animée par des représentants de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la société de développement allemande Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

La ZLECAf vise à accélérer le commerce intra-africain et à renforcer la position commerciale de l'Afrique sur le marché mondial en renforçant la voix commune et l'espace politique de l'Afrique dans les négociations commerciales mondiales.

Il vise à créer un marché unique des biens et des services, facilité par la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain, de créer un marché libéralisé des biens et des services, ainsi que de jeter les bases de l'établissement d'une union douanière continentale à un stade ultérieur.

"La ZLECAf ouvre un vaste marché de plus de 1,3 milliard de personnes dans 54 pays. Pour les Seychelles, cela signifie l'accès à de nouveaux clients et partenaires, permettant à nos entreprises locales d'étendre leur portée au-delà de nos côtes", a déclaré Sujitha Sekharan, du programme du PNUD et spécialiste des opérations, dans son discours d'ouverture.

"Imaginez le potentiel de nos pêcheurs, agriculteurs et artisans pour vendre leurs produits à un large public, stimulant ainsi notre économie et créant des emplois par la même occasion", a-t-elle ajouté.

M. Sekharan a déclaré que cet accord facilite également grandement le commerce entre les Seychelles et ses voisins africains, tout en donnant aux entreprises seychelloises l'opportunité d'apprendre et d'échanger des idées avec d'autres pays membres.

En août 2024, 54 États africains avaient signé l'accord tandis que 48 membres l'avaient ratifié.