Soudan: Jaber appelle la communauté internationale à exhorter les donateurs à respecter leurs engagements de la Conférence de Paris

Le membre du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) le Lit-Gen. et conseiller en génie maritime Ibrahim Jaber a envoyé un message à la communauté internationale et aux Nations Unies, exhortant les donateurs qui se sont engagés à la Conférence de Paris tenue en avril 2024 pour soutenir les efforts humanitaires et faciliter le travail des organisations qui fournissent une aide humanitaire au peuple soudanais.

C'était lors qu'il s'adressait mercredi, à l'Hôtel Coral à Port-Soudan, au deuxième forum éclairant sur la réponse humanitaire, organisé par le Comité National Mixte pour les Urgences Humanitaires.

Son Excellence a exprimé ses remerciements et son appréciation à tous ceux qui se sont tenus aux côtés du peuple soudanais, des pays frères et amis, des agences des Nations Unies et à tous ceux qui s'efforcent de servir les Soudanais.

En outre, le membre du Conseil de souveraineté a salué les contributions des organisations nationales qui apportent des secours aux citoyens soudanais soumis à la dévastation et au déplacement dans l'État de Gezira et qui ont trouvé refuge à la localité d'Al-Faw, Al-Sobagh , Shendi et la nouvelle Halfa.