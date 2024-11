Ile Maurice: Gavin Glover bien placé pour devenir le nouvel Attorney General

Le Mauritius Turf Club (MTC) devra fort probablement se trouver un nouveau président. Alors que le nouveau Premier ministre Navin Ramgoolam se penche sur la composition de son futur cabinet ministériel, le nom de Gavin Glover, SC, est cité avec insistance pour devenir le prochain Attorney General.

Ce ténor du barreau, ayant une carrière remarquable, aurait accepté une proposition du Premier ministre Navin Ramgoolam, avec qui il entretient des liens très proches. Il est d'ailleurs celui qui défend toujours le nouveau Premier ministre dans la fameuse saga des «Navin Coffers». Si cette nomination se concrétise, ce serait une consécration méritée pour cet homme respecté dans la profession.

De sources bien informées, la possibilité que Gavin Glover succède à Maneesh Gobin au poste d'Attorney General serait bien réelle. Après tout, le principal intéressé possède largement la pointure pour occuper un tel poste.

À l'instar de son père, Sir Victor, Gavin Glover a obtenu une bourse d'État en 1980 et a poursuivi ses études en tant que boursier Anderson au Balliol College de l'Université d'Oxford. Il a été admis au barreau d'Angleterre et du Pays de Galles au sein de l'Honorable Society of the Middle Temple en 1985 et a rejoint le barreau mauricien la même année. Il a ouvert son propre cabinet en 1985 et a exercé en tant qu'avocat de la poursuite à temps partiel de 1987 à 1990.

En 2003, il a été nommé membre du comité pour la libéralisation de la profession juridique. Gavin Glover a été un membre actif de l'Association du Barreau de Maurice, où il a successivement occupé les fonctions de trésorier en 2000 et 2001, de secrétaire en 2002 et de président en 2003. C'est en juin 2010 qu'il a été nommé Senior Counsel.

Il dirige actuellement son cabinet et est considéré comme un des meilleurs hommes de loi du pays. Il conseille également plusieurs entreprises locales et internationales à Maurice et est arbitre accrédité du Centre d'Arbitrage et de Médiation de la MCCI.

Du côté du Mauritius Turf Club, où il est le président en exercice, une lettre adressée au secrétaire du club, avec copie aux administrateurs, serait suffisant pour officialiser le départ de Glover. A noter que les statuts du MTC permettent que le conseil d'administration continue à opérer avec cinq membres, le nouveau président étant l'un d'eux, en attendant la prochaine assemblée générale.