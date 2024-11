Gabon: J'appelle tous les amis, frères, connaissances à voter massivement pour le 'oui'

interview

Plus que trois jours et le Gabon va écrire une nouvelle page de son histoire. Les électeurs iront aux urnes le 16 novembre prochain pour le Oui ou pour le Non en faveur du projet de Constitution soumis à leur appréciation. Amour Békalé, jeune leader, originaire du Moyen-Ogooué, précisément du district Bifoun-Abanga, est en faveur du Oui. Il a répondu aux questions de notre rédaction .

Êtes-vous pour le Oui ou pour le Non ?

Je suis à 90% pour le Oui. Je vais défendre le contenu de cette loi fondamentale qui offre beaucoup d'avantages aux populations gabonaises. Elle affirme la "Limitation des mandats présidentiels ; - Inclusion des femmes, jeunes, personnes vulnérables ; - Restauration des valeurs ; - Transparence et bonne gouvernance" par exemple.

Quelles sont les raisons de votre choix pour le Oui ?

Nous avons 173 articles. Je suis d'accord avec 170 articles sur les 173 articles. Pour ma part, c'est une raison largement suffisante. En outre, ce projet de Constitution, comparativement au précédent, est de loin, très loin le meilleur.

3- Vous optez pour le Oui et appelez vos concitoyens à faire autant.

J'appelle toutes les personnes qui ont toujours eu confiance en ma modeste personne et qui jusqu'à ce jour, savent mes choix qui ont toujours été orientés vers la volonté du peuple. Ces personnes savent mon amour inébranlable pour ma patrie. Je reste confiant pour l'avenir. J'ai lutté depuis les années, et voilà enfin une Constitution qui nous arrange, elle me laisse et me donnera la possibilité sous peu, de défendre nos idées en faveur des populations sans crainte. J'appelle ainsi tous les amis, frères, connaissances de voter massivement pour le "oui".