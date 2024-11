Madagascar: Emmanuel Randrianarison - Un grand maître de conférences est parti

Deux mois, enfin presque, après la disparition de Serge Rodin, un autre éminent enseignant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université d'Antananarivo vient de tirer sa révérence.

11 novembre

Un grand maître de conférences est parti en la personne d'Emmanuel Randrianarison. Ce « Loholona » et Grand Officier de l'Ordre National a « achevé la course (...) » le jour anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, après avoir « combattu le bon combat ».

Ouvrages

De nombreuses personnalités issues du monde universitaire dont d'anciens collègues et étudiants ont tenu à accompagner en sa dernière demeure à Ampahimanga - Ambohimanambola, l'enseignant-chercheur en sciences de la communication. Sans oublier les anciens du « Bahut » puisque le défunt avait fréquenté le Lycée Gallieni. Homme de lettres, il était l'auteur de plusieurs écrits, entre autres , « Analyse linguistique de l'énoncé ludique : cas des jeux de mots dans les titres de presse ». Un ouvrage de 214 pages qui lui a, sans doute, été inspiré par son passage en tant que correcteur vacataire au sein de la rédaction de Midi Madagasikara qui se souvient d'un collègue cultivé, sérieux, compréhensif et affable.

Trois parties

Comme l'auteur l'explique lui-même, « le travail porte sur l'énonciation ludique analysée à travers les titres d'article de presse et comporte trois grandes parties. La première partie pose la problématique du défigement, qui est à la base de tous les énoncés ludiques étudiés. Il s'agit de définir le processus même du défigement et de décrire les unités linguistiques et discursives qui en font l'objet pour obtenir des énoncés ludiques dans les titres d'articles : ce sont les locutions relevant de la langue comme les locutions nominales, adjectivales, verbales, adverbiales et phrastiques d'une part et les phraséologies culturelles comme les citations, les maximes, les titres ou les slogans de l'autre. Après cette description, nous passons à une analyse lexico-syntaxique des différents procédés de défigement et à une étude sémantique fondée sur la théorie de la connotation.

Quatre catégories

La deuxième partie constitue une application de l'analyse lexico-syntaxique pour dresser une typologie des procédés d'énonciation ludique qui se regroupent en quatre grandes catégories : les substitutions lexicales, les substitutions lexico-syntaxiques, les substitutions syntaxiques et les substitutions sémantiques. La troisième partie décrit les différents mécanismes qui fondent le fonctionnement sémantique des énoncés ludiques comme la dénotation, l'allusion, le trope et la connotation ».

Lille - Liège

Cette analyse linguistique a été publiée en 1999 dans le cadre de thèses à Lille par Emmanuel Randrianarison qui a connu d'autres établissements comme l'Université de Liège en Belgique. C'est à l'image de ce maître de conférences qui avait déjà assumé les fonctions de Directeur de l'Accréditation et de l'Assurance Qualité auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Midi Madagasikara adresse ses condoléances à la famille du défunt. On se demande comment Emmanuel Randrianarison aurait analysé sur le plan linguistique le titre du présent article : « Un grand maître de conférences est parti ». Sans jeu de mots, aucun.