Afrique de l'Est: Handball/CCCOI 2024 - Madagascar représenté par six équipes à domicile

Du 14 au 22 novembre 2024, le Gymnase couvert d'Ankorondrano sera le théâtre de la 28e édition de la Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien (CCCOI). Après l'édition précédente qui s'est tenue à Madagascar en juillet, six clubs malgaches seront de nouveau sur le devant de la scène, afin de défendre les couleurs du pays face à des équipes de La Réunion, Mayotte et des Comores.

La CCCOI 2024 rassemble seize équipes réparties équitablement entre les catégories masculines et féminines. Chez les hommes ainsi que les dames, les équipes sont divisées en deux groupes de quatre. Les équipes participantes proviennent des quatre îles de l'Océan Indien, à savoir Madagascar, La Réunion, Mayotte et les Comores. Madagascar, hôte de cette édition, sera représentée par trois équipes masculines dont le HTHB Toamasina, Souvenir et AS Saint-Michel. Du côté féminin, le pays mise sur la solidité de ses clubs THBC, tenante du titre, My-Sah HBC et HBCA pour conquérir à nouveau le trophée et conserver une place de choix sur le podium régional.

Répartition des groupes :

Hommes :

Groupe A : HTHB Toamasina (MAD), Souvenir (MAD), ASHB Tamponnais (REU), HC Bandrele (MAY)

Groupe B : AS Saint Michel (MAD), Lasours HB (REU), St Pierre HB (REU), Djabal HB (COM)

Dames :

Groupe A : THBC (MAD), My-Sah HBC (MAD), Case Cressonnière (REU), HB Select 976 (MAY)

Groupe B : HBCA (MAD), HBF St Dénis (REU), AJH Tsimkoura (MAY), Solidarité (COM).