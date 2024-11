Madagascar: 33e conseil des ministres AfricaRice - Les enjeux de l'innovation et de la recherche à l'honneur

Madagascar accueille pour trois jours la 33e session ordinaire du conseil des ministres d'AfricaRice. L'événement se focalise sur le sujet crucial de la modernisation de la riziculture africaine.

Une Afrique où les innovations agricoles transforment les champs en sources de prospérité : tel est le rêve partagé en marge de l'ouverture officielle de la 33e session ordinaire du Conseil des ministres d'AfricaRice, tenue hier à Anosy, Antananarivo, Madagascar. Cette vision souligne les défis majeurs que le continent doit relever pour atteindre l'objectif de souveraineté alimentaire par l'autosuffisance en riz. Ces défis incluent le changement climatique, la pression démographique, l'insécurité foncière, la pauvreté rurale et la faible compétitivité des systèmes agricoles.

La recherche et le développement jouent un rôle central dans cette quête d'une agriculture résiliente, fondement d'un développement durable pour l'Afrique. Comme l'a souligné François Sergio Hajarison, ministre malgache de l'Agriculture et de l'Élevage, lors de son discours d'ouverture : « L'innovation agricole doit devenir une priorité absolue, au coeur de notre réflexion ».

Cela implique la vulgarisation des technologies agricoles avancées, comme la mécanisation, l'agriculture de précision et les outils numériques pour le suivi des cultures. L'autosuffisance en riz nécessite également le développement de semences adaptées aux divers environnements écologiques, ainsi que des systèmes d'irrigation performants et des techniques agricoles durables intégrant l'agroécologie et la gestion de l'eau. Des innovations dans la gestion post-récolte sont également essentielles pour réduire les pertes alimentaires.

Ressources

Si la recherche et l'innovation sont fondamentales, elles demeurent néanmoins insuffisamment financées. Comme l'a affirmé François Sergio Hajarison : « La transformation nécessite des ressources ». L'autosuffisance et la résilience des systèmes agricoles africains nécessitent un renforcement substantiel des investissements. Pour le ministre, l'Afrique doit être en mesure de mobiliser des ressources financières suffisantes et durables pour soutenir ses ambitions agricoles. Parmi les solutions envisagées figurent la mise en place de mécanismes de financement innovants, tels que des fonds d'investissement publics ou privés, des partenariats stratégiques et des financements participatifs, impliquant directement les communautés rurales dans la gestion de leurs ressources.

François Sergio Hajarison conclut en soulignant que la mobilisation des financements ne doit pas se limiter aux secteurs traditionnels de la production et de la recherche. Elle doit aussi englober toute la chaîne de valeur, y compris la transformation du riz, sa commercialisation et l'accès au marché pour les agriculteurs.