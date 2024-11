Madagascar: Vakinankaratra - La fondation Axian met au goût du jour l'EPP de Vatotsara

L'École primaire publique de Vatotsara dans la région Vakinankaratra fait peau neuve. Dans le cadre de ce projet, la fondation Axian a entrepris des travaux essentiels pour améliorer la sécurité et le confort des élèves et du personnel éducatif.

L'EPP de Vatotsara a fait l'objet d'une réhabilitation complète. Situé dans le fokontany de Mahafaliarivo, commune de Mangarano, district d'Antsirabe II, région Vakinankaratra, cet établissement scolaire n'avait pas bénéficié de rénovations depuis de nombreuses années. A cause du manque d'entretien, une partie importante des infrastructures était dans un état de dégradation avancée.

Grâce à la fondation Axian, des travaux de rénovation ont été menés pour mettre au goût du jour cette école. Les travaux ont porté sur la réhabilitation de deux bâtiments scolaires comprenant cinq salles de classe au total, permettant d'offrir un environnement d'apprentissage plus adapté, la construction d'un bloc sanitaire moderne avec trois compartiments et un urinoir, pour améliorer les conditions d'hygiène au sein de l'établissement et la reconstruction du support du château d'eau, assurant un accès fiable à l'eau pour l'école, indispensable au quotidien de tous.

Engagement

À travers ce projet, la fondation Axian s'efforce de contribuer à l'édification d'un système éducatif plus inclusif et plus résilient dans les zones rurales de Madagascar grâce à son programme « sekoly Telma ». En renforçant les infrastructures de cette école, la Fondation souhaite soutenir les enfants de L'EPP Vatotsara dans leur parcours scolaire et leur offrir un cadre propice à leur développement.

« Ce projet représente une pierre de plus posée à l'édifice de l'éducation dans la région. En tant que partenaire de longue date des communautés malgaches, nous sommes heureux de pouvoir appuyer les initiatives locales visant à rendre l'éducation plus accessible et durable, » selon Isabelle Salabert, Directrice Exécutive de la fondation Axian. L'engagement de la Fondation Axian dans ce projet s'inscrit dans une démarche de soutien et de solidarité envers les communautés rurales, en vue de bâtir un avenir où chaque enfant dispose des moyens d'apprendre et de se réaliser.