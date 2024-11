Tunisie: Kaïs Saïed - Un développement solide ne sera possible qu'après avoir assaini le pays et récupéré ses richesses

Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné ce mercredi 13 novembre 2024, lors d'une rencontre avec le Chef du gouvernement, Kamel Madouri, au palais de Carthage, l'importance d'adopter des solutions radicales et novatrices pour répondre aux attentes des Tunisiens.

Le chef de l'État a mis en avant l'impératif de renforcer le rôle social de l'État, en adoptant de nouvelles approches et de nouveaux concepts, ainsi que des solutions radicales qui rompent avec le passé et répondent aux attentes du peuple tunisien.

Parmi les points soulignés par le président de la République, figure la nécessité d'accélérer l'importation de plusieurs bus et rames de métro afin d'atténuer les souffrances quotidiennes des citoyens, et ce, jusqu'à la construction d'infrastructures de transport public à l'instar d'autres secteurs publics tels que la santé, l'éducation, etc.

Le président a également insisté sur l'importance de poursuivre la lutte contre la corruption et les corrupteurs qui se sont infiltrés dans de nombreux rouages de l'État, soulignant que la phase de construction et de développement ne pourra être solide et durable qu'après avoir assaini le pays et récupéré toutes les richesses spoliées par les corrupteurs et leurs complices au cours des dernières décennies.

Le président a également mis en avant la nécessité d'accélérer le lancement de plusieurs grands projets et de surmonter les obstacles administratifs artificiels. Il a ajouté qu'il est inacceptable qu'un citoyen ou un groupe de citoyens présente un projet et soit ensuite tenu de soumettre une série de documents, et lorsqu'ils sont fournis, on leur demande de les soumettre à nouveau sous de faux prétextes. Cette bureaucratie odieuse doit prendre fin, et il est impératif de simplifier les procédures pour encourager la création de projets, en particulier pour la jeunesse.