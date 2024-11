Tunisie: Après la visite de Kaïs Saïed à Henchir Chaal et Enfidha - Les Tunisiens choqués par l'ampleur de la corruption

Rares sont les Tunisiens qui étaient au courant de ces biens de l'Etat sous la mainmise de lobbies et de réseaux tentaculaires d'escrocs.

En effet, les terres domaniales constituent un sujet qui est relégué aux oubliettes depuis longtemps. D'aucuns ont même oublié que l'Etat possède des biens et ont proposé d'aller mendier auprès de sources étrangères. Un vrai travail de sac... systématique exécuté avec maestria et dans une omerta incroyable.

Et ce n'est pas un hasard ce fait de diluer l'idée que l'Etat possède des biens, parce qu'il constitue en fait une vraie vache à lait pour ceux qui ont fait de la corruption un métier et ont asséché les mamelles de l'Etat et par conséquent une source nourricière pour le peuple tunisien.

En effet, après la visite du Chef de l'Etat aux terres domaniales de Chaâl et d'Enfidha et après le constat désolant de l'état des lieux et de toutes les richesses qui auraient pu faire le bonheur de nos foyers et qui ont été détournés par la corruption, le peuple tunisien est en état de choc ! En état de choc pourquoi ? Pas seulement par l'ampleur de la corruption mais aussi par le fait que cette corruption s'est d'autant plus banalisée qu'elle est devenue comme une seconde nature.

En état de choc parce que les mafias lui ont fait avaler des couleuvres comme quoi il est pauvre, qu'il ne possède pas grand-chose et que s'il veut vivre il n'a qu'à être de mèche avec la grosse machine à vampiriser les biens de l'Etat, une grosse machine dont le ronronnement est devenu habituel chez nous au point que tout le monde en parle tout en sachant que ce phénomène est dans l'impunité totale et que chaque gouvernement en fait son sport et s'en sert à outrance.

Mais c'était sans compter avec la présence d'un Président qui fait fi de tous les codes mafieux et qui donne un coup de pied dans la fourmilière dorée que les politiciens couvent jalousement et que les puissantes familles balisent. Oui le fait est là ! Et les sommes subtilisées sont colossales.

En état de choc, certains Tunisiens le sont également parce qu'ils ont pris conscience à quel point ce pays est riche et que les deux terres domaniales ne sont qu'un exemple infime de ce que la Tunisie possède comme richesses.

En état de choc aussi pour les plus avertis et les plus au courant de «la combine» parce que l'imbroglio est si énorme que personne n'oserait un jour démêler le vrai du faux et s'attaquer à la nébuleuse.

Il y a des genoux qui tremblent aujourd'hui, surtout après les mandats d'arrêt lancés à l'encontre des accusés ! Et ce n'est que le début ! D'aucuns diraient que Kaïs Saïed est un signe qui nous est envoyé par le ciel, d'autres que c'est le Président de la dernière chance ! La dernière chance pour que la Tunisie retrouve son brio, sa souveraineté et sa dignité. C'est véritablement une lutte pour la libération nationale et elle est justement en train de devenir passionnante !

Enfin, la corruption en Tunisie existe, tout cela on le sait ! Mais de là à mettre la main sur les gros barons et à saisir la justice, de là à ne pas baisser les yeux devant toute personne ayant commis l'opprobre quel que soit son rang ! Quel beau choc !