Afrique du Sud: Le taux de chômage baisse pour la première fois depuis un an, pour atteindre 32 %.

Le taux de chômage en Afrique du Sud est tombé à 32,1 % au troisième trimestre 2024, marquant ainsi sa première baisse en un an, alors que l'économie montre des signes de reprise. Le taux de chômage au sens large, y compris les travailleurs découragés, s'est également amélioré, tombant à 41,9 %.

Le taux est passé de 33,5 % au trimestre précédent, les analystes prévoyant une baisse plus faible à 32,8 %. Cette amélioration est due à des gains d'emplois significatifs dans les secteurs de la construction et des services aux collectivités, qui ont créé respectivement 176 000 et 294 000 emplois.

La baisse du chômage est considérée comme un signal positif pour le nouveau gouvernement d'unité nationale du pays, formé après les élections de mai. L'administration du président Cyril Ramaphosa a donné la priorité aux investissements dans les infrastructures et à la création d'emplois pour lutter contre le taux de chômage élevé du pays. Le regain de confiance des entreprises, suite à la formation du gouvernement de coalition, et un approvisionnement en électricité plus stable de la part d'Eskom contribuent à la reprise économique.

Le marché de l'emploi sud-africain montre les premiers signes de reprise, soutenu par la croissance des secteurs de la construction et des services. La baisse du chômage s'inscrit dans le cadre de la priorité accordée par le gouvernement aux investissements dans les infrastructures, qui visent à créer des emplois à long terme et à assurer la stabilité économique.

La réduction des coupures de courant, qui ont longtemps entravé l'activité économique, a également contribué à l'amélioration des chiffres de l'emploi. Avec 30 % de la population qui devrait dépendre des aides sociales dans les années à venir, le gouvernement cherche à équilibrer la création d'emplois et la viabilité budgétaire.