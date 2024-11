Maroc: Ouverture à Casablanca de la 18ème édition du forum LCI Career Expo 2024

Casablanca — La 18ème édition du forum LCI Career Expo 2024 s'est ouverte mercredi à l'Institut des Hautes Etudes de Management (HEM) de Casablanca, avec la participation de plus de 90 entreprises nationales et internationales.

Organisé par le groupe LCI Éducation, en collaboration avec HEM et Collège LaSalle, ce forum de deux jours vise à offrir aux étudiants et jeunes diplômés des opportunités uniques pour développer leurs compétences et élargir leurs horizons d'emploi en rencontrant des acteurs majeurs du monde professionnel.

LCI Career Expo cherche également, selon les organisateurs de cet événement, à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes talents marocains, offrant aux participants l'occasion d'échanger directement avec des recruteurs, de se familiariser avec les exigences du marché du travail et de postuler à des offres de stage ou d'emploi.

A cette occasion, la directrice générale et vice-présidente de LCI Éducation au Maroc, Bouchra By, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que l'objectif de LCI Career Expo est de créer un espace d'échange privilégié entre les étudiants et les entreprises, nationales et internationales, pour faciliter leurs recherches d'emplois, de stages de fin d'études ou de pré-embauche.

Cet événement, a-t-elle poursuivi, est une occasion unique pour les jeunes de se projeter dans leur future carrière et pour les entreprises de dénicher des talents à même de les accompagner dans leurs développements futurs, soutenant que HEM et Collège LaSalle sont engagés dans le développement des compétences, dont le Maroc a besoin, et ce à travers leurs divers programmes, notamment un master de management e-sport lancé récemment avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Et d'ajouter que cette année le forum propose également une table ronde sous le thème "La RSE et les Objectifs de Développement Durable : Nouvelles compétences, transition numérique et écologique pour les leaders de demain", animée par des experts du secteur des ressources humaines et de l'employabilité.

De son côté, Nisrine Sghiry, chargée de Recrutement, Stages & Relations Écoles Groupe au Capital humain groupe de Bank Of Africa, a indiqué, dans une déclaration similaire, que l'objectif premier est de présenter les offres d'emploi et de stage aux étudiants pour l'année 2025, précisant que les offres sont ouvertes au niveau du siège, du centre d'affaire et des agences.

Malika Raiss, manager Ressources Humaines chez RAM Handling, a expliqué que la participation de l'entreprise au forum vise à recruter de jeunes talents pour des postes d'agent commercial d'exploitation, ainsi qu'à proposer des stages pré-embauche pour les étudiants et jeunes diplômés. Elle a également précisé que RAM Handling, entreprise spécialisée dans l'assistance au sol pour plusieurs compagnies aériennes, est active dans 20 aéroports à travers le Royaume.

John Austin Tchazou, étudiant en Master 2 en finances à HEM Casablanca, a souligné que ce forum représente une opportunité unique pour les futurs diplômés, car leur permettant de recevoir des offres d'emploi et de carrière adaptées à leurs aspirations.

Le forum LCI Career Expo 2024 se veut ainsi un pont entre le monde académique et l'entreprise, destiné aux étudiants de HEM Business & Engineering School et du Collège LaSalle, tous deux membres du réseau LCI Education, ainsi qu'à ceux d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Cet événement intervient dans un contexte où le marché de l'emploi marocain montre des signes de dynamisme. Les secteurs de l'offshoring, de l'industrie automobile et des nouvelles technologies sont en pleine expansion, offrant de nombreuses opportunités aux jeunes diplômés.