Maroc: La 4ème édition de la Global Sports Entrepreneurship Week se poursuit à Casablanca jusqu'à la mi-novembre

Casablanca — La 4ème édition de la Global Sports Entrepreneurship Week se poursuit à Casablanca jusqu'à la mi-novembre, à l'initiative de l'ONG Tibu Africa et en présence d'entrepreneurs, d'experts et de mentors dans le secteur sportif nationaux et internationaux.

Organisé sous le thème "Sport et innovation sociale : Pour un impact durable en faveur des générations futures", cet événement vise, à l'appui d'échanges, de hackathons et de mentorats, à proposer des solutions concrètes et à partager les bonnes pratiques à même de permettre aux jeunes de renforcer leurs compétences et de développer leur entreprise sportive.

Cette semaine internationale organisée en partenariat avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et le Conseil de la région de Casablanca-Settat, cherche aussi à resserrer la coopération entre l'ensemble des acteurs concernés, outre l'accompagnement des porteurs de projets sportifs marocains et africains. L'objectif étant de placer l'innovation sportive et son impact social au cœur du développement de la jeunesse marocaine et africaine.

Dans une intervention, le président - fondateur de Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat, a déclaré que cette manifestation est l'occasion de célébrer le succès des jeunes entrepreneurs dans le domaine sportif, ajoutant que cette quatrième édition rassemble pas moins de 300 jeunes marocains, africains, européens et américains, avec au programme des formations dans le domaine de l'industrie du sport et de l'innovation sociale.

Et d'ajouter que cet événement encadré par plus de 50 experts est aussi l'occasion de mettre en lumière la contribution importante du sport dans le développement du continent africain tout en favorisant l'émergence de jeunes dirigeants d'entreprises sportives à fort impact social.

Pour sa part, Asmaa Belkeziz, vice-présidente du Conseil de la région de Casablanca-Settat, a relevé que "la problématique de l'insertion sociale et économique des jeunes a suscité un intérêt croissant au niveau des grandes orientations de la politique publique de l'État, outre sa place importante dans les orientations stratégiques du Nouveau modèle de développement et comme objectif transversal".

Et d'assurer que "le Conseil de la région Casablanca-Settat a multiplié les initiatives pour s'imposer en tant que modèle en matière de développement inclusif et durable, tant sur le plan économique que social, notamment à l'égard des jeunes dont l'insertion socio-économique demeure au centre des priorités du Programme de développement régional (2022-2027)".

Un plan qui vise à instaurer les conditions favorables à un apprentissage permettant aux jeunes de développer des compétences et aptitudes pour la réalisation de leur potentiel, a-t-elle noté avant d'ajouter que "la région dispose de multiples programmes dédiés aux jeunes, incluant, entre autres, les nouvelles technologies et le sport".

Des programmes qui ont déjà permis la création de 800 jeunes entreprises, générant ainsi un nombre significatif d'emplois, a-t-elle fait savoir avant d'annoncer le lancement prochain d'un fonds régional d'investissement, en partenariat avec la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), doté d'un budget de 240 millions de dirhams en faveur de la promotion des TPME (Très Petites Entreprises, Petites et Moyennes Entreprises).

De son côté, Karim El Ouafa, expert en accompagnement des entreprises sportives à l'ONG Tibu Africa, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que cet événement cherche à apporter soutien et assistance aux jeunes porteurs de projets dans le domaine sportif, faisant état de plus de 90 projets qui bénéficient actuellement de l'expertise nécessaire, notamment sur les plans de la faisabilité, du montage financier et du marketing, outre les opportunités de financement.

Cette quatrième édition de la Global Sports Entrepreneurship Week a été marquée par la présence notamment du Wali-coordinateur national de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, Mohamed Dardouri, de diplomates accrédités à Rabat ainsi que des entrepreneurs et experts nationaux et internationaux.