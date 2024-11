Congo-Brazzaville: Développement local - Le CAD expose les doléances de la population de l'hinterland

Dans le cadre de l'exécution du projet Appui à la gouvernance locale et la formation des élus, le Centre d'action pour le développement (CAD) a organisé, le 13 novembre à Brazzaville, une réunion au cours de laquelle il a présenté le cahier des doléances communautaires. Ce document dévoile les maux qui minent certains citoyens, selon leurs localités.

En présence de quelques partenaires au développement du Congo et des représentants des institutions étatiques, le responsable programme du CAD, Guerschom Gobouang, a dévoilé, avec précision, le contenu du document de 70 pages. Selon lui, ce cahier des charges est le fruit des divers échanges que les volontaires du centre ont eu avec la population. Il récense ainsi les problèmes que rencontrent certains Congolais au quotidien.

« Le droit à l'eau, par exemple, un droit très fondamental mais on ne peut pas comprendre que certains Congolais peinent à avoir accès à l'eau dans un pays qui est bien arrosé », a-t-il indiqué.

Le projet Appui à la gouvernance locale et la formation des élus est mis en oeuvre dans six départements (Likouala, Kouilou, Bouenza, Plateaux, Cuvette Ouest, Sangha) précisément dans douze localités du Congo en raison de deux par département.

Dans ces départements, le CAD estime que les services publics ne sont pas actifs, d'où son souhait de voir les pouvoirs publics axés leur politique de gouvernance sur les besoins pressants des communautés.

Ce premier travail de recensement et de publication des doléances de la population consiste simplement à traduire et rendre visibles ses besoins primaires. Dans les prochains jours, les élus locaux bénéficieront des sessions de formation afin de permettre à la population de bénéficier des droits les plus fondamentaux.

Le directeur exécutif du CAD, Trésor Nzila, pense qu'il faut considérer ce document comme un outil d'aide de prise décision puisqu'il fait, en même temps, un diagnostic mais présente également des pistes de solutions. Pour garantir la réalisation de ce projet, il a signifié qu'ils vont s'engager dans un processus de dialogue avec les autorités et les partenaires socio-économiques afin de garantir des investissements selon la demande des bénéficiares.

A travers ce projet, le CAD fait le plaidoyer pour que les pouvoirs publics s'impliquent concrètement dans la réalisation des demandes de la population, puisqu'il est une initiative qui vise à impliquer la population dans la gestion de sa localité.

En tout cas, c'est un tableau peu clair que peint ce document. Le CAD constate, en effet, une forte déconnexion entre la population et les autorités dans la mesure où ces dernières ne maîtrisent pas vraiment ce que demandent les communautés.

Lancé en 2023, le projet sera éxécuté jusqu'en 2025. Il est considéré par les initiateurs comme une innovation en matière de gouvernance communautaire et traite des questions sur l'intégration des communautés dans l'exercice de la démocratie. Il met les élus locaux devant leur responsabilité en tant que garants de la bonne gouvernance et des droits des communautés et vise également à faire des citoyens des acteurs dans la défense et la promotion de leurs droits.

Créé le 27 février 2021 à Brazzaville, le CAD est une organisation non gouvernementale établie en République du Congo, non violente et sans but lucratif, indépendante de toute idéologie politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse. Il vise, entre autres, la promotion, la valorisation et l'appui du développement socioéconomique.