Niger: Deux mois après son arrestation, le journaliste Serge Mathurin Adou inculpé

Des nouvelles du journaliste nigéro-ivoirien Serge Mathurin Adou, impliqué par le Burkina Faso il y a deux mois dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Une tentative de déstabilisation, selon le ministre burkinabé. Arrêté à Niamey, où il travaille, Serge Mathurin a passé deux mois en détention secrète entre les mains des services nigériens de la sécurité extérieure. Sa famille et ses proches n'avaient aucune nouvelle de lui.

Ce matin, le consul ivoirien à Niamey, Victor Akiesse, a affirmé lors d'un point de presse que Serge Mathurin Adou était vivant et en bonne santé. Il a pu voir son épouse et ses enfants, et les a rencontrés dans les locaux de la police judiciaire du Niger : « Je l'ai vu. Il se porte bien malgré les deux mois d'incarcération. Il a pu voir sa femme et ses enfants. Notre compatriote est bel et bien à Niamey et les autorités de ce pays ont décidé de le mettre à la disposition de la justice nigérienne. C'est ce que nous souhaitions. »

Serge Mathurin a été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans une prison située à 100 km de la capitale. « La justice fera son travail puisqu'il a été présenté devant le procureur de la République le lundi 11 novembre. Il a été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État, mis sous mandat de dépôt et transféré à la prison civile de Birni N'Gaouré. Je pense que, à la suite d'un procès juste et équitable, notre compatriote sera libérée et va regagner sa famille parce qu'on sait jamais ce qui lui serait arrivé s'il avait été au Burkina Faso. »