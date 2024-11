Niger: L'ONG française Acted perd son autorisation d'opérer au pays

L'ONG Acted est interdite d'exercer au Niger. Mardi, l'organisation française s'est vue retirer son agrément par le ministère de l'Intérieur nigérien. Le gouvernement n'a donné aucune explication à cette décision. Présente au Niger depuis 2010, Acted intervient dans quatre régions du pays pour porter assistance aux populations déplacées de force par la situation sécuritaire.

C'est par un arrêté lapidaire que le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur et membre de la junte du CNSP, a signé l'arrêt des activités d'Acted au Niger. Le document se résume à l'annonce du retrait de l'autorisation d'exercice de l'ONG française, sans avancer le moindre motif. Le même jour et dans un arrêté distinct, le ministre retire également son agrément à l'ONG nigérienne Action pour le bien-être (APBE), un partenaire local d'ACTED sur des projets humanitaires en cours.

L'organisation française, qui n'a pas souhaité répondre à RFI, intervient au Niger depuis 14 ans dans les régions de Diffa, Tahoua, Tillabéri et Niamey pour combler les besoins humanitaires des populations déplacées et victimes de l'insécurité au Sahel en fournissant notamment de l'eau, de l'assainissement et du soutien agricole. Une aide qui a profité à un million de personnes, selon Acted.

L'ONG a déjà connu une suspension de ses activités il y a trois ans à Diffa, suite à des accusations de « connexions douteuses et subversives » avec des terroristes. Un an plus tôt, elle était pourtant ciblée par l'État islamique qui a exécuté six de ses membres près de Niamey.