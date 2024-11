Afrique: Félix Tshisekedi présent pour l'ouverture du forum Makutano à Kinshasa

La dixième édition du forum des affaires Makutano, s'est ouvert mercredi 13 novembre 2024 à Kinshasa. L'ambition de ce rendez-vous qui dure trois jours, c'est de favoriser les rencontres et les échanges entre acteurs de la vie économique, politique, sociétale du pays pour accompagner son développement. La première journée au centre financier de Kinshasa a été très marqué par le discours du président Félix Tshisekedi.

« Je déclare ouvert les travaux de Makutano 10 », lance le président Félix Tshisekedi qui était en personne pour ouvrir ce forum. C'est dire qu'en dix éditions, il s'est imposé comme un incontournable à Kinshasa.

Cet après-midi, les différents intervenants ont rappelé le but de Makutano : faire discuter et se rencontrer le secteur privé et le secteur public. Permettre aux entrepreneurs de rencontrer les acteurs de l'État dans leurs différents secteurs. Et les centaines de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs, comme Prisca Makila ont bien l'intention de faire entendre leur voix vis-à-vis des institutions publiques. « Je participe à un panel avec le ministre de l'Industrie et ce panel est une occasion de poser de vraies questions au ministre de l'Industrie, pas seulement pour moi, mais aussi pour tous les entrepreneurs qui évoluent dans le numérique puisque c'est ça la 4e révolution [industrielle ndlr] aujourd'hui. »

Et à Makutano, le but, c'est de faire du réseau. Les coulisses sont aussi importantes que les paroles officielles pour Khalil Al Americani, le directeur général de Vodacom, l'un des géants de la téléphonie dans le pays : « Je pense qu'il est important de faire partie de ces forums où il y a beaucoup d'entreprises, de décideurs, de régulateurs et d'innovateurs qui sont présents. Dans tous les grands forums, il y a ce qu'il se passe sur scène et il y a aussi toutes les conversations, les échanges en off. »

L'objectif affiché de ce dixième rendez-vous, c'est de parvenir à un « New deal ». Une nouvelle façon pour l'Afrique de repenser ses méthodes de développement. Pour une des intervenantes ce soir, il faut passer par la répétition : tant que le potentiel de notre continent ne sera pas exploité à sa juste valeur, Makutano existera. Et ce n'est que le début du forum, demain commence les ateliers avec là aussi un nouveau de présentation politique assez important.