Maroc: Le 3e Championnat du pays Equiplay les 16 et 17 novembre à Skhirat

Rabat — La troisième édition du Championnat du Maroc Equiplay se déroulera les 16 et 17 novembre au Domaine de Sidi Berni à Skhirat.

Ce championnat, qui sera organisé sous l'égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), englobe trois activités : les Pony-Games, l'Equifun et le Carrousel et est ouvert aux cavaliers de tout âge et aux chevaux de club ou de propriétaires s'étant qualifiés tout au long de l'année, indique la FRMSE dans un communiqué.

L'édition 2024 du Championnat Equiplay, qui connaitre la participation de 147 cavaliers, mettra en avant l'excellence du sport équestre marocain en proposant des épreuves de grande envergure qui allient technique, agilité et travail en équipe. Les participants auront l'opportunité de démontrer leur talent et leur maîtrise de la discipline, en affrontant des obstacles variés et exigeants. Ce week-end sportif promet ainsi d'être riche en émotions et en performances, précise la même source.

Institutionnalisée depuis quelques années au Maroc, la discipline Equiplay inscrite dans une pédagogie ludique, a pour vocation de populariser la pratique équestre, apprendre les bases fondamentales de l'équitation moderne, renforcer le respect et l'esprit d'équipe et surtout de rendre le premier contact avec cet être noble et de créer une complicité avec ce dernier.