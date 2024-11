Maroc: Ouverture à Alexandrie de la 37ème session du Conseil des ministres arabes du Transport, avec la participation du pays

Alexandrie — Les travaux de la 37ème session du Conseil des ministres arabes du Transport se sont ouverts, mercredi à l'Académie arabe pour la science, la technologie et le transport maritime en Alexandrie, avec la participation du Maroc.

L'ordre du jour de cette réunion porte sur l'examen des moyens de soutenir l'économie de la Palestine, ainsi que l'exécution du plan stratégique de développement sectoriel à Al-Qods (2018-2022), de la Convention arabe sur la réglementation du transport routier de passagers entre les États arabes et le transit et de la Convention sur le transport routier de marchandises entre les États arabes.

Cette rencontre planche également sur la création d'une plateforme électronique arabe intégrant le transport routier, ferroviaire, maritime et multimodal, ainsi que sur une étude de normalisation des spécifications relatives aux dimensions et au poids par essieu des camions circulant entre les pays arabes.

Au programme figure aussi l'opérationnalisation du site Internet dédié à la sécurité routière, la création d'un comité technique arabe pour l'échange des expériences dans le domaine du transport ciblé, la normalisation des périodes de conduite et de repos des chauffeurs de camions et d'autobus, ainsi que les normes de transport des matières dangereuses, y compris à travers la mise en place de plaques et d'affiches spéciales pour ce type de marchandises.

En outre, la réunion examine la création d'un centre régional de gestion du trafic maritime dans le détroit de Bab al-Mandab en mer Rouge (proposé par l'Arabie Saoudite), le projet amendé de l'accord relatif à l'exonération mutuelle des taxes et des droits de douane sur les activités et les équipements des transporteurs aériens arabes, ainsi que les études dévolues à l'Autorité arabe de l'aviation civile au sujet de l'élargissement de l'adhésion des pays arabes au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et à la Commission de navigation aérienne au sein de l'OACI.

A cet égard, le Secrétaire général adjoint et chef du secteur des Affaires économiques de la Ligue des États arabes, Ali bin Ibrahim Al Maliki, a relevé que le secteur des transports constitue un élément important pour atteindre les objectifs du développement économique, créer de nouvelles opportunités d'emploi, améliorer la qualité de vie et réduire la pauvreté.

Les changements sans précédent auxquels le monde est confronté sur les plans politique et économique, ainsi que les crises successives et leurs répercussions sur le monde, exigent nécessairement de "réajuster nos priorités et nos objectifs futurs au niveau arabe", a-t-il dit, mettant l'accent sur l'importance de cette réunion qui examine les mécanismes de coordination et de développement du secteur des transports au niveau des pays arabes.

De même, M. Al Maliki a estimé que le secteur du transport arabe, sous toutes ses formes, représente l'un des piliers essentiels en période de crise, notamment face à la rupture des chaînes d'approvisionnement à la lumière des conflits qui ont éclaté ces dernières années, insistant sur le rôle clef que jouent les transports dans la croissance économique.

Soulignant que le Secrétariat général de la Ligue des États arabes accorde une grande importance au renforcement de la coopération arabe dans le domaine des transports, il a rappelé que de nombreux accords ont été signés dans ce domaine en vue de relier le monde arabe par des réseaux importants de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.

Le Maroc prend part à cette réunion avec une délégation présidée par l'ambassadeur du Royaume au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali.