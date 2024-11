Maroc: Ouverture à Casablanca du 3ème Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat

Casablanca — Les travaux du 3ème Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat ont débuté mercredi à Casablanca, à l'initiative de la préfecture d'arrondissement d'Aïn Chock.

Prévu jusqu'à la mi-novembre dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ce forum promeut l'innovation et l'esprit entrepreneurial chez les jeunes ainsi que l'économie sociale et solidaire.

Dans une allocution, le gouverneur de la préfecture d'arrondissement d'Ain Chock, Mounir Hammou, a souligné que ce forum vise à développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes et à les inciter à innover dans les secteurs à fort potentiel, notant que la réalisation de cet objectif passe par le soutien continu à la création d'une nouvelle génération de projets générateurs de revenu sous la forme de très petites et petites entreprises.

"Conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI portant sur la stratégie 'Maroc Digital 2030' pour positionner le Maroc comme un hub numérique régional, la préfecture d'arrondissement d'Aïn Chock s'est engagée en faveur de la création d'un centre d'accueil des projets numériques tout en incitant les associations partenaires à développer des formations aux métiers d'avenir favorisés par l'essor digital comme la robotique, les télécommunications numériques ou encore la création de contenu", a-t-il indiqué.

Pour sa part, la cheffe de la division de l'action sociale à la préfecture d'arrondissement d'Aïn Chock, Hind Hanine, s'est félicitée du bilan des deux premières éditions de ce forum ainsi que de la multiplication des partenariats avec des entreprises publiques et privés ainsi que des cabinets d'études et des experts, notant que cela a permis la création de nombreuses entreprises et l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi.

Dans une déclaration à la MAP, elle a mis en avant les immenses contributions de l'INDH sur ce registre durant la période 2019-2024, notamment dans le cadre du programme axé sur l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes avec à la clé six Plateformes des jeunes, des centres d'accompagnement des femmes et des jeunes en situation difficile ou encore un centre d'innovation.

Chiffres à l'appui, elle fait état de la création de 288 projets dans le cadre de la promotion de l'esprit entrepreneurial et ce, grâce à un financement de l'INDH de l'ordre de près de 16,4 millions de dirhams (MDH) ainsi que l'accueil de 1.707 chercheurs d'emploi, dont 530 ont été intégrés dans le marché du travail alors que 262 parmi eux ont bénéficié de stages.

A cela s'ajoute la réalisation de 13 projets pour un coût de près de 3,6 MDH dans le cadre de partenariats avec différents intervenants actifs dans les domaines de la formation, l'encadrement, l'accompagnement ainsi que l'insertion dans le marché de l'emploi, a-t-elle indiqué, avant d'évoquer aussi la réalisation de 31 projets dans le domaine de la promotion de l'économie sociale et solidaire et ce, grâce à un financement de l'INDH de l'ordre de près de 4,9 MDH.

Ce forum de trois jours met en présence des experts représentants des établissements publics, des universités et grandes écoles ainsi que des entreprises et des cabinets d'études. Il sera marqué par l'organisation d'un salon sur la nouvelle génération de projets de l'INDH.