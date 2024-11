Maroc: Émission conjointe d'un timbre-poste célébrant les relations d'amitié historiques entre le pays et les Émirats arabes unis

Rabat — Le Groupe Barid Al-Maghrib et 7X, l'institution en charge de la gestion du secteur postal des Émirats arabes unis ont procédé, mercredi à Rabat, à l'émission conjointe d'un timbre-poste commémoratif intitulé "L'amitié historique entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis".

Cette émission spéciale qui célèbre les relations d'amitié historique et solide entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis, comprend un timbre-poste ainsi qu'un feuillet commémoratif non perforé illustrant les deux plus grandes mosquées des deux pays, à savoir la Mosquée Hassan II à Casablanca et la Grande Mosquée Sheikh Zayed à Abou Dhabi.

À cette occasion, le Directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, a indiqué que "cette émission conjointe de timbre par Barid Al-Maghrib et 7X revêt une importance particulière, car elle célèbre la solidité des relations entre nos deux institutions postales et met en lumière la profondeur de l'amitié historique qui unit le Royaume du Maroc et le pays frère les Émirats Arabes Unis".

Il a ajouté que le Groupe Barid Al-Maghrib est déterminé à renforcer les voies de coopération avec 7X, au service des intérêts des deux institutions aux niveaux régional et international.

De son côté, le Directeur exécutif des affaires institutionnelles chez 7X, Obaid Al Qatami, a dit que les Émirats arabes unis et le Royaume du Maroc entretiennent des relations solides et historiques sur tous les plans.

"Nous à 7X, en collaboration avec le Groupe Barid Al-Maghrib, avons l'honneur de documenter, à travers ces timbres-poste, les liens d'amitié et de partenariat stratégique entre les deux pays, tout en célébrant les efforts continus visant à faire de cette relation un modèle exceptionnel et réussi dans tous les domaines", a-t-il relevé.

Pour sa part, le chef du Département des affaires économiques, politiques, médiatiques et de la diplomatie publique à l'ambassade des Émirats arabes unis au Maroc, Thani Al Rumaithi, a fait savoir que l'émission du timbre-poste conjoint entre les deux pays revêt une symbolique particulière, en raison du rôle historique joué par la poste dans le renforcement des relations entre les pays, les peuples et les cultures.

Et de poursuivre que la poste n'a pas été seulement un moyen pour transmettre des courriers et des informations, mais elle a également joué un rôle important à travers les âges en rapprochant les peuples, en consolidant les relations et en jetant les fondements de coopération et de respect entre les nations, notant que ce timbre-poste commun restera un témoignage de la profondeur des relations entre les deux pays, au niveau des dirigeants, du gouvernement et du peuple.