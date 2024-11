Sénégal: De Berlin à Dakar - Faire entendre la voix des jeunes dans les hautes sphères de la santé mondiale

Le 13 novembre 2024 par Farida Tiemtore, fondatrice des Héroines du Faso, Voix EssentiELLES du Burkina Faso et membre du Conseil des jeunes du Fonds mondial

Le mois d'octobre qui vient de s'achever a vu une série d'événements dynamiques et inspirants pour la santé mondiale, avec la jeunesse en première ligne.

En tant que Voix EssentiELLES du Burkina Faso et membre du Conseil des jeunes du Fonds mondial, j'ai eu l'opportunité de participer au Sommet mondial de la Santé 2024 à Berlin où j'ai notamment pris part au Sommet des jeunes pour la Santé, une initiative qui rassemble de jeunes leaders d'horizons et de réseaux variés avec un objectif commun : soutenir la prochaine Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial prévue en 2025.

Puis j'ai pris le chemin de Dakar pour rejoindre le Forum Galien, dont le principal thème était cette année : « Actions sanitaires et communautaires face aux crises climatiques et environnementales en Afrique ».

Sommet des jeunes pour la Santé : porter la voix des jeunes contre le paludisme et soutenir la prochaine reconstitution des ressources du Fonds mondial

Ce sommet m'a offert une opportunité précieuse de partager la réalité de nombreux jeunes et femmes Burkinabè, touchés par le paludisme et confrontés aux défis dans l'accès aux soins. J'ai pu mettre en avant l'importance de la participation des jeunes dans les processus décisionnels et l'accès aux plateformes internationales.

J'ai également pu échanger avec les autres jeunes engagés au sujet de la manière dont nous pourrions nous impliquer et proposer de nouvelles perspectives pour influencer positivement le financement mondial de la santé. Ensemble, nous avons identifié nos forces en tant que jeunes leaders et discuté de l'importance de mobiliser nos communautés à travers des campagnes de sensibilisation, de défendre activement des causes au niveau national et international, et de participer à la recherche pour soutenir l'innovation en matière de santé.

Cette expérience a révélé la force de la mobilisation de la jeunesse. Notre détermination et notre engagement constituent clairement des éléments moteurs pour garantir et accroître les ressources du Fonds mondial, essentielles à la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

Sommet mondial de la Santé : quand les jeunes et les dirigeants unissent leurs forces

Au Sommet mondial de la Santé, j'ai eu l'occasion d'assister à des séances stratégiques sur des thèmes comme l'impact de Gavi, l'Alliance du Vaccin, et du Fonds mondial dans le monde, la santé dans le contexte du changement climatique, et l'importance d'investir dans la santé des femmes. J'ai notamment pris part à une rencontre avec Peter Sands, le directeur exécutif du Fonds mondial, au cours de laquelle celui-ci a mis en avant le rôle clé de la société civile et des réseaux de jeunes pour mobiliser les pays endémiques au paludisme.

Un des moments marquants du Sommet a été le dialogue intergénérationnel. Aux côtés de personnalités telles que le Dr Michael Adekunle Charles, CEO du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, et de Peter Sands, nous avons discuté des divers moyens de renforcer encore la participation des jeunes dans la lutte contre le paludisme.

Lors de mon intervention, j'ai souligné l'importance de considérer la jeunesse non pas comme une simple ressource, mais comme un acteur stratégique, capable d'apporter des solutions innovantes et durables. En tant que représentante de Voix EssentiELLES, je me sens investie d'une responsabilité particulière : celle de faire résonner la voix des jeunes femmes Burkinabè et d'autres pays africains dans les hautes sphères de la santé mondiale.

J'ai donc plaidé pour un meilleur soutien aux jeunes, notamment dans les domaines du numérique et du plaidoyer communautaire, afin que nous puissions impacter nos communautés de manière significative. Les réactions des dirigeants ont été encourageantes et ont montré que le potentiel des jeunes est reconnu, même si un soutien plus structuré et des financements restent nécessaires pour réaliser nos objectifs communs.

Forum Galien Afrique : les femmes, les jeunes et la résilience climatique

Au Forum des Jeunes du Galien Afrique, qui s'est tenu à Dakar du 22 au 25 octobre, j'ai eu l'honneur de participer à un panel sur le thème « Résilience climatique et sanitaire en Afrique : Les femmes et les jeunes ouvrent la voie ». Les discussions ont mis en lumière l'impact du changement climatique sur des maladies comme le paludisme, et comment les jeunes, en particulier les femmes, peuvent être au coeur de la résilience climatique de leurs communautés.

Mon intervention a porté sur l'importance de mobiliser la jeunesse pour intégrer les défis climatiques dans la réflexion et les politiques en matière de santé publique, avec un focus sur le paludisme. Cette discussion a renforcé mon engagement à poursuivre mes initiatives numériques, notamment à travers mon blog, pour amplifier la voix des femmes et promouvoir leur rôle dans la prévention des maladies. La participation à ce panel m'a permis de tisser des liens précieux avec d'autres jeunes engagés, partageant des perspectives et des solutions pour renforcer notre impact au niveau régional.

Ces événements ont souligné un point majeur : les jeunes ne sont pas simplement l'avenir, ils sont le présent de la santé mondiale. Grâce à notre passion et à notre énergie, nous avons le potentiel de faire bouger les choses et de contribuer activement à un monde plus sain. Cependant, pour que cet impact soit durable, des partenariats solides et un soutien structuré sont essentiels.

Je sais que nous avons non seulement la volonté, mais aussi le pouvoir d'impulser le changement dans la santé et plus largement au sein de l'écosystème du développement mondial. Continuons de nous engager et de faire raisonner notre voix en faveur d'une santé mondiale plus inclusive et plus durable !