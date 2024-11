Cote d'Ivoire: Echanges commerciaux - Les Emirats Arabes Unis et le pays planchent sur les lois d'investissement

Ali Yousef Al Nuaimi, ambassadeur des Émirats arabes unis en terre ivoirienne a exhorté les opérateurs économiques deux Etats à s'engager dans des projets communs issus de divers secteurs économiques.

Stimuler le secteur privé et les chambres de commerce des Emirats Arabes Unis et la Côte d'Ivoire à jouer un rôle régalien dans le développement des échanges commerciaux entre les deux nations. C'est le sens de l'atelier a organisé, le lundi 11 novembre, à l'hôtel Sofitel Marcory, sur « Les lois et opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ».

Cette rencontre avait aussi pour but de rechercher des canaux d'échange d'informations sur les lois relatives au commerce et à l'investissement en vue de mettre en lumière les opportunités et le climat d'affaires aussi bien aux Emirats Arabes Unis qu'en Côte d'Ivoire. Ali Yousef Al Nuaimi, ambassadeur des Émirats arabes unis en terre ivoirienne, ce jour-là, a soutenu que ce séminaire vise surtout à encourager les hommes d'affaires des deux pays à accorder plus d'intérêt aux opportunités, à accéder aux facilités et aux garanties prévues par la loi d'investissement.

Il a donc exhorté les opérateurs économiques deux Etats à s'engager dans des projets communs issus de divers secteurs économiques. Vaflahi Meité, directeur général de la diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères et Vakaba Diaby, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire à Abu Dhabi ont pris part à ce séminaire.

Faman Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, à cette occasion, a soutenu que la tenue de cet atelier traduit l'intérêt et la volonté des deux pays d'élever leur niveau des relations économiques bilatérales, en prélude de la prochaine visite de la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Robert Beugré Mambé fin novembre 2024 aux Emirats Arabes Unis.

Pour lui, dans cette perspective, cet atelier représente une opportunité pour les hommes d'affaires ivoiriens de s'informer sur les opportunités et le climat d'investissement dans cet Etat federal. Il a souligné la nécessité de poursuivre la coordination et la coopération conjointe pour développer davantage les relations économiques.

L'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Abu Dhabi, Diaby Vakaba a, quant à lui, profité de cette tribune pour encourager les opérateurs économiques à comprendre les lois et les incitations afin d'attirer les investisseurs émiratis. Laurent Bomisso, représentant Solange Amichia, directrice générale du Cepici, a fait une présentation sur les opportunités d'investissement et les projets les plus importants dans les secteurs prioritaires pouvant susciter l'intérêt des investisseurs émiratis.

Kawthar Al Kharusi du Bureau du ministre adjoint aux affaires économiques et commerciales du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a fait pareil en ce qui l'environnement et le climat d'investissement aux Émirats arabes unis.