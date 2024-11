Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 136,481 milliards de FCFA la capitalisation boursière globale ce mercredi 13 novembre 2024.

La capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte hausse de 136,481 milliards FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 13 novembre 2024.

Cette capitalisation est passée de 20 329,616 milliards FCFA la veille à 20 466,097 milliards FCFA ce mercredi 13 novembre 2024. Cette augmentation est consécutive à celle de la capitalisation du marché des actions qui s'est établie à 9 961,941 milliards FCFA contre 9 827,471 milliards FCFA le mardi 12 novembre 2024 (+134,47 milliards).

Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 2,011 milliards FCFA, passant de 10 502,145 milliard FCFA la veille à 10 504,156 milliards FCFA.

La valeur des transactions s'est établie à 1,323 milliard FCFA contre 1,422 milliard FCFA le mardi 12 novembre 2024.

Tous les indices ont terminé la séance de cotation en vert. L'indice BRVM Composite a gagné 0,89% à 273,63 points contre 271,22 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a progressé de 0,93% à 137,37points contre 136,11 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM Prestige, il est en hausse de 0,33% à 112,99 points contre 112,62 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 3 450 FCFA), Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,30% à 1 985 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,83% à 1 095 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 4,75% à 2 095 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Burkina Faso (moins 6,10% à 3 000 FCFA), SIB Côte d'Ivoire (moins 2,67% à 7 100 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 2,48% à 5 315 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 0,80% à 4 315 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 0,63% à 790 FCFA).