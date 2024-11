Tunisie: Inspection surprise à Kantaoui - Des manquements dévoilés, des sanctions annoncées

Lors d'une visite inopinée mercredi après-midi, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a mis en lumière des dysfonctionnements majeurs au sein de la station touristique de Kantaoui, à Sousse.

Suite à son inspection, il a annoncé l'ouverture d'une enquête visant à identifier les responsables de ces manquements et à corriger les pratiques préjudiciables à l'image du tourisme tunisien.

Parmi les mesures immédiates décidées, le ministère s'engage à faciliter la réouverture de certains établissements fermés et à remettre en fonctionnement les infrastructures actuellement suspendues. De plus, des actions sont en cours pour régulariser la situation sociale de nombreux agents travaillant dans la station touristique. « Le dossier social des agents reste une priorité, suivie de près par la présidence du gouvernement et notre ministère », a-t-il affirmé.

Concernant les projets de développement, le ministre a indiqué que son département s'emploie activement à lever les blocages administratifs ayant retardé certains projets dans la région, notamment celui de la nouvelle station touristique de Hergla. Les investisseurs bénéficieront d'un soutien renforcé pour leurs démarches.

Tekaya a également mis en garde contre les pratiques illégales, notamment les locations abusives et la spéculation anarchique, qui nuisent à l'expérience des touristes. Il a rappelé que seule la société hôtelière et touristique est habilitée à gérer les locaux destinés à la location.

Il est à noter que la visite de Sofiane Tekaya a permis de constater les effets négatifs de ces abus et d'écouter les préoccupations des touristes, des professionnels et des agents, afin de restaurer l'image et la qualité des services touristiques à Kantaoui.