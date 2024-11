Tunisie: Une fin d'année bien remplie pour les Clubistes - Une équipe en embuscade

Après avoir retrouvé le sourire en disposant de l'UST à Tataouine, le CA aura quelque deux semaines pour préparer la réception de l'AS Soliman, puis finir l'année avec trois matchs, face au Stade, Métlaoui et l'Espérance.

Octobre était important pour le CA mais le groupe à Bettoni n'a pas su maximiser ni, encore moins, capitaliser. Accroché par le CSS et l'OB, le CA a certes battu l'actuel leader zarzissien, mais il devra à présent faire face à une féroce concurrence pour garder de la hauteur au classement.

Sur ce, en ce mois précis, après la parité contre l'USM, le CA a donc renoué avec la victoire chez la lanterne rouge, offrant au passage une seconde partie de novembre plus ensoleillée à ses supporters. Dauphin de l'ESZ qui le distance d'une unité, le Club Africain doit à présent travailler davantage ses gammes pour rompre avec cette inconstance qui le suit depuis quelque temps.

Du mordant dans les duels

Aujourd'hui, David Bettoni aura largement le temps de corriger ce qui doit l'être avant d'engager la suite du championnat. Pour ce faire, les visées du technicien français sont claires : densifier l'entrejeu pour cadenasser davantage la paire Youssef-Ben Abda. Libérer encore les titulaires des flancs pour qu'ils puissent apporter le surnombre sur les côtés sans oublier pour autant de vite se replacer en situation de repli. Là, si Zaâlouni et Téné ont manqué à Tataouine, Ghrissi et Shili sont toujours disponibles pour parer à toute éventualité. Là où il y a du travail à présent, c'est au milieu où la meilleure combinaison-association possible n'a pas encore (semble-t-il) été trouvée. Ahmed Khelil, Moetez Zemzemi, Abdelmalek Kelaleche et Ghaith Sghaier ont certes des profils différents, mais, en fin de compte, ce qui doit motiver tout choix au final, c'est d'aligner un trident qui puisse mettre les avants dans de bonnes conditions de percer, s'infiltrer, voire fixer, centrer et conclure surtout.

Au CA, avec l'ailier droit Philipe Kinzumbi, l'avant hybride Bilel Ait Malek, l'ailier gauche Hamza Khadraoui, l'animateur du couloir droit Bassem Srarfi, les francs tireurs Hamdi Laabidi et Kingsley Eduwo, il y a assez d'artilleurs, de percuteurs et d'attaquants fulgurants pour débloquer ce qui doit l'être. Reste cependant à harmoniser tout cela en apportant un soin minutieux à l'exécution du plan de jeu pour toucher au but. Autre donne importante à présent. S'il a trouvé les armes pour contrer les plans de l'UST récemment, le CA doit davantage travailler d'autres séquences, comme récupérer plus les seconds ballons, se sortir des blocs adverses en écartant plus le jeu et en faisant des ailes son aire de jeu.

En football, s'il y a des matchs dont on ne sait pas trop quelles conclusions tirer, comme celui face à l'UST avec un scénario loin d'être linéaire, le CA a pu compenser certaines failles par de la détermination, du mordant dans les duels et une solidarité de groupe à toute épreuve. Bref, des résolutions qui permettent aux Clubistes jusque-là de tenir leur rang et de capitaliser avant de se coltiner du lourd en fin d'année.