Tunisie: Visite du Président Saïed à Henchir Enfidha - on en parle encore - La lutte contre la corruption n'est pas une campagne, c'est une affaire de tous les jours

Encore une fois, le Président de la République démontre que la lutte contre la corruption fait partie de sa gestion quotidienne des affaires de l'Etat. Les temps de traitement de ce dossier par à-coups et selon le principe des "campagnes" sont révolus, a indiqué en substance le Chef de l'Etat lors de sa visite dimanche à Henchir Enfidha, à l'occasion de la fête de l'Arbre.

Il s'agit désormais de porter un intérêt de tous les jours à ces dossiers afin de les dépoussiérer, une fois pour toutes, dans le sens où ce genre de terres agricoles appartenant à l'Office des terres domaniales (OTD) font l'objet d'une mise en ruine systématique après qu'une partie est fournie à des lobbies qui les exploitent pour s'enrichir encore plus, alors que d'autres citoyens sont exploités sur ces terres à des conditions inhumaines.

Photos et vidéos à l'appui, les Tunisiennes et les Tunisiens ont été tristement surpris de découvrir, lors de cette visite d'inspection, des situations surréalistes où l'on voit des locaux, des dépôts et du matériel négligés qui ne servent plus à rien mais auxquels on désigne un gardien, payé dérisoirement, pour s'occuper de leur conservation, sans contrat et sans la moindre couverture sociale.

En outre, au cours de cette visite, le Président Kaïs Saïed a fait un tour à travers l'ensemble de ce complexe foncier et agricole qui était jadis plein de vie, de mouvements et d'activités lucratives et positives pour l'économie nationale grâce à ses productions variées dont d'immenses superficies servant de pâturages dédiés à la culture fourragère, les légumes, les arbres fruitiers, les oliviers par dizaines de milliers, sans oublier l'élevage de volailles, de bovins et d'ovins, ainsi qu'une station de conditionnement des produits destinés à l'exportation.

Or, de tout cela rien n'existe plus suite aux destructions et au vandalisme systématique et au pillage qui ont touché Henchir Enfidha et ses infrastructures, tombées en ruine. C'est donc face à ce constat alarmant et à l'ampleur des dégâts que le Président de la République a décidé l'ouverture d'une enquête judiciaire afin d'identifier et de traduire en justice les auteurs desdites pratiques illégales consistant en des détournements de fonds publics et en l'exploitation des travailleurs.

Par ailleurs, muni des documents officiels concernant ledit complexe à Henchir Enfidha, le Chef de l'Etat a passé en revue l'historique de ce domaine du temps où il appartenait au ministre Khaznadar de la dynastie husseinite jusqu'à nos jours en passant par sa vente à une société du temps du colonialisme français.

En effet, passant sous l'autorité de l'Etat tunisien après l'Évacuation agricole, ce vaste domaine a fait l'objet de multiples manipulations afin qu'il serve à l'enrichissement illicite de certains lobbies sous le couvert de textes de loi désuets au profit de certains noms connus pour leur corruption, alors que plusieurs personnes sont tombées en martyrs, citées dans une ambiance de recueillement par le Président de la République qui a insisté pour leur rendre hommage pour leur dévouement et leur combat en vue de la réalisation de la libération de ces terres.

Et tout en promettant de rétablir les droits concernant ces terres, le Chef de l'Etat a assuré que toute personne impliquée dans ces manipulations corruptives sera poursuivie et jugée selon la loi, tout en affirmant que chaque pouce de terre pris illégalement doit être restitué à la communauté nationale, alors que ces terres pourraient très bien être exploitées dans le cadre des entreprises communautaires.

Le Président Kaïs Saïed prouve ainsi que la lutte contre la corruption sera menée sans relâche, tout en étant placée dans le cadre de son projet de réforme destinée à l'assainissement du pays de tous les maux, dans l'objectif de le remettre sur les rails du développement durable et intégral bénéficiant à toutes les catégories sociales, notamment celles, jadis, marginalisées.