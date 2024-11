Tunisie: Vie associative - La musique, pour plus d'harmonie (III)

Implantés progressivement, depuis 2017, dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire de tout le pays, à l'initiative de l'association Tunisia88, 590 clubs de musique suivent un cycle annuel d'activités devant permettre à leurs membres d'exprimer pleinement leur potentiel en matière de créativité artistique, mais aussi de développer en eux la culture du respect des différences et le sens de la citoyenneté.

Le site de l'association précise comme suit le fonctionnement de ces clubs : « Chaque club Tunisia88 est guidé par un(e) élève élu(e) par les membres du club, et un mentor qui, généralement, travaille comme professeur dans le même lycée, mais qui n'est pas forcément un professeur de musique. Les clubs Tunisia88 organisent des réunions hebdomadaires, planifient des événements musicaux dans leurs communautés et participent à des concours de composition musicale. 400 membres de Tunisia88 participent à notre programme national de chœur qui forme un réseau de 6 chœurs polyphoniques régionaux et 5 chœurs et orchestres arabes régionaux».

Au bout de 7 ans d'activité, le programme de Tunisia88 a touché 33.800 élèves. Le site précise : « Actuellement, 3.000 élèves participent au programme et 4000 ont obtenu leur diplôme. Ensemble, ces 7000 étudiants, avec leurs 444 chansons originales, ont organisé plus de 800 événements dans tout le pays, pour plus de 100.000 spectateurs». Dans le même laps de temps, 78 formations ont été conduites en matière de leadership et de créativité et 623 instruments de musique ont été distribués.

Ça rend les rêves les plus fous possibles !

Pour mener à bon port un tel programme qui requiert la mobilisation de ressources matérielles et morales conséquentes, Tunsia88 a développé des partenariats avec divers intervenants agissant en Tunisie ou en collaboration avec elle, notamment l'ONG tunisienne Action et Développement Solidaire, le ministère tunisien de l'Education et l'Institut de la Banque européenne d'investissement. En outre, Tunisia88 est soutenue par de nombreux partenariats, notamment avec le ministère allemand des Affaires étrangères, le département d'État américain, l'ambassade du Canada, Enda Inter-arabe, la Fondation Tunisie pour le développement, la Cité de la culture et bien d'autres partenaires.

Pour conclure cette rencontre avec l'un des clubs les plus créatifs et les plus actifs agissant en Tunisie dans le champ de la jeunesse, voici les déclarations de deux jeunes filles bénéficiaires de ce programme : la première dit : «Je me sens privilégiée de faire partie de ce programme et d'avoir rencontré l'orchestre. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer des musiciens aussi talentueux venant d'Asie en Tunisie.

C'était historique! ». Et la seconde : « Les expériences que j'ai vécues avec Tunisia88 m'ont rendue plus confiante et optimiste. Quand je parle du programme, c'est comme si je parlais de magie... Ça rend les rêves les plus fous possibles! Tunisia88 pourrait finir un jour mais ce que le projet a laissé dans nos âmes ne mourra jamais».