Tunisie: Nouvelle Parution - Un ouvrage référence

Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes, Ennejma Ezzahra, en partenariat avec la Maison d'édition Sotimedia, a publié «Les chansons populaires en Tunisie entre obsession de l'enracinement et tendance à la réhabilitation», un ouvrage du pr Amine Zouari, préfacé par Lotfi Issa. Ce livre explore l'évolution des chansons populaires tunisiennes à l'ère de la mondialisation et de la révolution numérique, en abordant les tensions entre la préservation des traditions et l'adaptation aux influences extérieures.

L'auteur examine comment les changements technologiques et les nouveaux médias ont transformé la production, la diffusion et la consommation de la musique populaire en Tunisie. L'essor des plateformes et des réseaux sociaux a bouleversé les modes de circulation des œuvres musicales, influençant leur succès et leur réception. L'ouvrage interroge ainsi l'impact de l'outil numérique sur l'identité musicale tunisienne, tout en soulignant les défis auxquels les artistes font face pour maintenir un équilibre entre innovation et enracinement culturel.

Le livre analyse également la manière dont les critères d'évaluation du succès des chansons ont évolué, avec une importance croissante de la visibilité numérique au détriment de critères plus traditionnels comme la qualité artistique. À travers cette réflexion, Zouari offre un éclairage précieux sur les enjeux contemporains de la musique populaire tunisienne dans un monde globalisé.