Tunisie: Ben Arous - Saisie de produits non conformes et lutte renforcée contre la fraude

Dans le cadre de son programme de contrôle économique quotidien, une opération conjointe menée par des agents de la direction régionale du commerce de Ben Arous, des forces de sécurité, de la douane et de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (Onssa) a permis la saisie de plusieurs produits alimentaires non conformes et l'émission de contraventions économiques dans la région.

L'opération a conduit à la découverte, dans un entrepôt d'une société commerciale locale, de marchandises d'origine inconnue. Parmi ces produits saisis, figuraient 38 boîtes de bananes, 120 kg de fruits secs, 100 kg de riz et près de 120 kg de semoule, tous jugés impropres à la consommation. Ces produits ont été immédiatement saisis, et des infractions ont été relevées concernant l'absence de conformité aux normes, le non-respect des règles de soutien, ainsi que la détention de produits de contrebande sans preuve de leur origine.

Dans le même temps, une autre action a été menée sur le marché hebdomadaire de Boumhel, supervisée par le gouverneur de Ben Arous, Wissam El-Mraïdi. Cette opération a ciblé les secteurs des fruits et légumes, entraînant la rédaction de 19 infractions. Les infractions incluaient des augmentations de prix non autorisées, l'absence de reçus d'achat et la non-affichage des prix, dans un souci de maintenir la stabilité des prix et de protéger le pouvoir d'achat des citoyens.